通用汽車旗下BrightDrop 實踐物流電動化重要里程碑

FedEx Corp. 在近期收到了五輛來自通用汽車 (General Motors ,GM) 旗下負責電動物流的新事業體BrightDrop的電動輕型商用車 (eLCV)。該筆訂單為總訂單500輛中的首批，更是聯邦快遞實現 2040 年全球業務碳中和目標至關重要的一步。

聯邦快遞永續長 Mitch Jackson表示：「首批 BrightDrop EV600的抵達為歷史性的時刻，代表兩家具領導性的美國公司之間的合作成果。我們將取貨和送貨車隊電動化，是實現我們於今年宣布的可持續發展目標當中不可或缺的一部分。這項合作表明企業可以如何採取行動，為所有人類開創一個低碳排放的未來。」

聯邦快遞設定在2040年建立全電動、零廢氣排放貨車隊的目標。其中，FedEx Corp.的子公司和全球最大的快遞運輸公司之一聯邦快遞，計畫於2025年前，於全球新採購的車輛中將有50％為電動車，且比例將於2030年提升至100％。與 BrightDrop 的合作獲得汽車產業中許多領導企業的支持，為實現這些目標開闢新的路徑。

BrightDrop總裁兼執行長Travis Katz表示：「隨著電子商務的不斷發展，BrightDrop很高興能與聯邦快遞合作，共同完成我們的使命，大幅減少送貨過程中的車輛廢氣排放，為所有人創造更美好的未來。聯邦快遞制定了有野心的的可持續發展目標，而我們將首批 BrightDrop電動汽車快速地推向市場，代表私人企業可透過創新為氣候變遷及碳排放的挑戰提供解決方案。」

EV600 由 Ultium電池平台供電，專為物流送貨服務設計，充滿電後的估計續航里程可達 250英里（約 402公里），每輛貨車可提供超過 600立方英尺的貨物容納空間。

首批 EV600已抵達位於美國加利福尼亞州英格爾伍德市(Inglewood, Calif)的聯邦快遞據點。為了支持新技術，聯邦快遞正在建設基礎充電設施，包括已在加州各地安裝的 500 個充電站。聯邦快遞也積極與公用事業公司合作，幫助評估和確認電網支持充電設施所需的電力。

聯邦快遞永續長 Mitch Jackson補充：「長期以來，聯邦快遞的使命是可靠地，並有策略地連接世界各地，我們致力於投資創新的變革性解決方案，也正是為什麼我們渴望採取行動，與 BrightDrop團隊以及其他私營和公共部門的相關工作者一起合作。」

在2003年，聯邦快遞是首家使用混合動力汽車進行取貨和送貨的快遞公司，而早在1994年，聯邦快遞便在加州使用第一輛酸性電池驅動的電動汽車。為了降低運營對環境的影響，聯邦快遞一直積極倡導提高燃油效率的標準和政策，以支持替代能源汽車的商業部署。