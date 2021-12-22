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卓越三箭齊發擴大教育版圖 看好陳立小學堂新引擎

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

卓越（2496）今（22）日舉辦法人說明會，公司表示，旗下陳立教育佈建K-12領域越趨完善、積極衝刺聚焦幼兒、小學STEAM領域的陳立小學堂業務擴張，有信心2022年營運明顯優於今年成長表現。

卓越表示，雖然今年第2季起受台灣疫情升溫進行學員實體停課，惟受惠近年完善線上與實體課程虛實整合布局、採取線上、社群平台等多元行銷以保持良好招生表現，並積極拓展國中、國小領域業務，營運仍維持穩健。旗下「陳立教育」自高競爭門檻的高中領域向下拓展國中、國小領域業務，挹注今年第3季國中、國小合計營收比重達18.25％，較去年同期的14.92％增加。

隨著台灣生育率低迷，根據教育部統計局統計，自2013年起全國學生總數跌破500萬人並達486萬人，至最新統計2020年全國學生總數為421.2萬人，進一步對照全台文理補習班家數從2013年的11,386家至2021年的11,718家，呈現全台補教產業越趨白熱化局面。

卓越表示，陳立教育2013年旗下學員人數為16,620人，不畏少子化影響，2020年學員人數仍保持16,610人水準，且看好家長更重視孩子教育的環境下，以及108課綱推動學員素養教育趨勢發展，集團針對課程規劃、教材試卷、設備規格、師資團隊培訓等各面向進行升級，同時推出TMT（台灣中小學數學能力檢定考試）課程、APCS（大學程式設計先修檢測）課程，帶動總計學員補習科次量近三年持續增加。

卓越也針對其他補教通路業者進行「派師+教材銷售+授權」等業務發展模式，成功攜手包括弋果、長頸鹿、吉的堡等各大兒美機構、私立明星小學合作，帶動今年前11月陳立小學堂營收較去年全年倍增。

展望後市，卓越表示，首要目標持續精實內部營運管理，深化集團穩健營運體質，加大控管集團租金、管理費與行銷費用力道，且集團於今年第2季調整高雄地區國中補教實體業者－易禾教育營運合作模式，從教育諮詢服務收入轉為短期補習班業務認列，隨著台灣疫情逐步趨緩，有助於帶動易禾教育學員科次量、招生動能回升。其次，卓越持續擴大國中、國小領域拓展，未來不排除透過併購或策略聯盟等合作模式，增加集團整體營運規模。

教育部 補習

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