接軌國際行情 中鋼元月及第1季全產品基價平均降2.15%

中鋼（2002）2022年1月及第1季全產品基價平均調降2.15%。

全球經濟持續復甦且掀起基礎建設浪潮，美國、歐盟、印度、中國大陸、七大工業國(G7)陸續推出數千億至數十兆美元的大型基建計畫，然而國際通膨壓力漸升，主要央行陸續啟動升息或縮減購債方案；美國聯準會(Fed)亦將加速QE退場，美元走強可能擴大新興市場匯率波動風險；國際貨幣基金(IMF)表示，通膨及變種病毒可能為全球經濟復甦帶來更多不確定性。

行政院主計總處再度調高今(2021)年經濟成長率預測至6.09％，創11年來新高。台灣製造業及外銷動能持續增強，今年11月出口達415.8億美元，再創歷史新高。國內民間及公共工程投資力道強勁，政府推動投資台灣三大方案已突破1.5兆元目標。台商回流投資擴廠亦帶動國內營建需求成長，民間投資及消費熱絡均挹注內需轉佳。史上投資規模最大公辦都更的高雄亞灣特貿三將投資超過750億元，半導體相關產業也相繼公布在高雄擴大建廠，台灣下游用鋼產業更將得利於國內外大規模基礎建設衍生的鋼鐵需求，另預估明(2022)年民間消費成長可達5.36%，整體經濟成長率將達4.15%，未來鋼市依然穩健向上。另，近期歐盟擬對大陸螺絲扣件祭出高額反傾銷稅，預期將對台灣業者帶來轉單效益。

2021年下半年，中國大陸相繼祭出一連串調控政策，致使10月起中國大陸煤鐵及鋼材等大宗商品價格受到強勢抑制而全面重挫，連動全球鋼市急遽回檔修正，惟近期大陸流通行情跌勢趨緩已出現反彈走勢，加上寶武、鞍本兩大主力鋼廠明年1月份盤價開平，市場已釋出止跌回穩的訊號。

此外，大陸粗鋼減產超過預期，2021年預估總產量約10.4億噸(約降減2,600萬噸)，2022年總產量將再降至約10.1億噸。加上中國人民銀行降準2碼，釋放長期資金約1.2兆人民幣，可望為中小企業注入資金活水及改善鋼鐵供需結構。隨著全球能源持續飆漲，歐盟最新碳交易價格每噸已漲逾80歐元，年增幅超過1.5倍。未來節能減排及設備投資費用長期看漲，也將為鋼廠帶來成本轉嫁壓力；近期鐵礦價格站上120美元/公噸、煤礦仍在高點340美元/公噸；誠如塔塔鋼鐵(Tata Steel)指出，由於原物料成本上揚以及中國大陸出口銳減下，未來鋼鐵價格將遠高於過去十年的水準。

惟國外COVID-19變異病毒再度肆虐，產業供應鏈持續承壓，塞港、缺櫃現象短期難解，客戶面臨物流不順導致庫存積壓、資金週轉負擔。考量國內下游用鋼產業進入去化庫存階段、新台幣匯率相對強勢、煤鐵原料成本仍居高檔等因素下，中鋼決議明年元月及第1季盤價仍採「穩健、合宜、順勢」的一貫訂價策略，搭配多元配套方案，接軌國際行情，以提升下游用鋼產業接單動能及出口競爭力。當前鋼市已合理修正築底盤整，農曆春節過後剛性需求可望釋出，帶動補貨潮，迎來鋼價反彈契機，重返鋼市暢旺榮景。