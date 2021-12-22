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不受打炒房影響 富邦家族6.8億現金買自家豪宅西華富邦

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

根據實價揭露，大直指標豪宅「西華富邦」再現交易，11月成交40樓兩戶，總價共6億8387萬元、單價233萬元，共331.81坪，兩戶均無貸款，買家都是蔡姓自然人，戶籍地登記在仁愛路三段的富邦集團大樓中，推測應為富邦集團蔡家成員。

第一建經研究中心副理張菱育分析，日前央行釋出第四波房市選則信用管制措施，針對已有2戶以內的購置豪宅貸款從5.5成降為4成，已有3戶以上豪宅的貸款則維持4成不變，大幅減少不動產的放款金額，不過對於口袋深的富豪來說，不需要貸款就可以現金入手，不受到政策影響購置不動產的意願。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，西華富邦樓高42層，高低樓層價差大，低樓層約每坪140萬，30樓以上高樓層普遍落在220~270萬之間，這次由富邦家族買下的40樓戶單價233萬元，算是貼近今年市場行情。

同樣也由自家人買下自建豪宅的，還包括頂新集團魏家購入「頂禾園」11樓，總價約2.78億元；元利建設董事長林敏雄大兒子林弘斌，以翔鼎投資公司名義無貸款買下兩戶32樓「元利信義聯勤」，共9.31億元，單價約299萬元，創下今年豪宅單價最高紀錄。張旭嵐指出，自家人捧場除了是富豪家族群聚習慣之外，也是表現對自家建案的認同，甚至也有「收藏」的概念。

豪宅 富邦

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