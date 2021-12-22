台南「泰嘉璞日」動工 首購首換產品找國際團隊設計

圖／業者提供 泰嘉開發投資興建的台南「泰嘉璞日」，今天動工，董事長呂金發表示，「泰嘉璞日」總銷雖僅20億，全部142戶，且規劃首購與首換產品，坪數33至54坪，但和國際知名建築團隊日本丹下憲孝合作，由丹下憲孝設計，打造最好住宅。

泰嘉璞日預計今年12月31日進場VIP銷售，基地位置面對嘉南大圳1009坪雙面臨路角地，泰嘉表示，這是「泰嘉2.0」第一個推出的案子，也是首次將國際團隊帶進府城，整個規劃方向都是以國際視野、在地思維為主軸，會是南台灣最有看頭的建案之一。

泰嘉表示，泰嘉成立至今已11年，以「水」系列共推出25場大樓個案。2022年起，泰嘉建案進化為「泰嘉2.0」，以跟國內外知名建築設計團隊合作為主，第一個推出的即是今日動土，和國際知名日本丹下憲孝合作的「泰嘉璞日」。

呂金發表示，因為這是泰嘉第一次跟國際團隊合作，因此將溝通窗口全權交由從美國知名大學Pratt建築系畢業的大兒子呂維哲負責，主要溝通有三個面向，首先是本案因總銷小，高設計成本的占比。其次是在這波營建成本高漲，要在造價上如何在供需價量取得合理性，最後則是堅持「泰嘉璞日」要融合地景環境，打造本案成為地標性建築。

呂金發認為，高質感生活不應只有豪宅上百坪，或是每坪單價要1、200萬的客層所獨享，「泰嘉璞日」坪數33~54坪，3至4房，合宜的格局，要讓首購、首換族也能買得到由國際團隊所設計規劃的好房子，享受高品質的生活。