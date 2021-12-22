房市熱到發燒！購屋「隱形風險」你考量到了嗎？

近期房市熱得不得了，在民眾預期通膨效應下，房地產被視為保值的最佳選擇，導致房價節節高升。首購人士晉升「有殼族」，除了考量到「每個月能不能繳得起貸款」，還需要注意哪些「隱形風險」？

在歐美、澳洲、新加坡、日本等先進國家，購屋者買房若需向銀行貸款，通常會附帶購買房貸壽險，因為房貸動輒數百萬甚至上千萬，貸款年限大多長達20、30年，若這當中家裡的經濟支柱不幸倒下，家人卻無力負擔房貸就可能會失去遮風擋雨的家。相較之下，台灣購屋者購買房貸壽險的比例較低，顯示國人對於「房貸壽險」的觀念相對薄弱，對於可能面臨的意外風險抱持僥倖的心態。

為了幫助國人建立正確的保險觀念，合庫人壽、第一金人壽、及臺銀人壽三家公司攜手共同舉辦「愛無敵債無畏」房貸壽險推廣活動，邀請到「平民保險王」劉鳳和、恩典法律事務所蘇家宏律師，透過倡議專題報導、個案分析，說明各式傳承房產、分散風險的撇步，以深入淺出的方式幫助大眾樹立房貸壽險的健全觀念。同時藉由輕鬆有趣的「給家人，愛夠不夠？」網路小遊戲，揭密網友在家人心中的地位，並傳遞「房貸壽險」的正確觀念，參加者還有機會獲得7-11中杯美式1杯(20名)、7-11禮券 200元(20名)、全聯禮卷500元(20名)等幸福好獎，讓民眾知識大躍進還可享好康。