OPEN POINT也能保平安 推數位點燈祈福活動

進入點數兌換高峰！7-ELEVEN旗下會員OPEN POINT歲末犒賞會員活動加碼，自12月24日起連續22天推出「數位戳戳樂」活動，天天用1點就有機會抽中5,000元的7-ELEVEN數位紅包、888點OPEN POINT以及熱門美食優惠券等20項大獎，更領先零售、首度攜手鹿港天后宮推出「數位點燈祈福」活動，為會員謀福利、歡喜平安迎虎年！

OPEN POINT以會員、點數、支付3大策略深入1,400萬會員生活日常，提升會員黏著度帶動今年發點量再創新高近10億、年成長90%，會員活躍度更明顯成長25%、年度累積不重複消費會員數近千萬。

7-ELEVEN表示，OPEN POINT生態圈自2014年攜手愛金卡公司共同以點數、支付等兩大神器，深入全通路市場，跨通路打入超商、量販、藥妝、百貨、銀行、外送、旅遊、交通等多元產業。

OPEN POINT生態圈自2015年首推專屬APP、下載量累積至今已突破1,200萬，2021年為Apple台灣免費APP下載排行榜前15大唯一入榜的零售業者；今年OPEN POINT APP滲透率33%，每3人就有1人安裝OPEN POINT APP。

滿足國人點燈祈福的虔誠文化，OPEN POINT首推「數位點燈祈福」活動，自12月23日起跨界攜手鹿港天后宮推出，主打無須本人親自跑一趟宮廟、線上可任選5大祈福燈種保平安，包含安太歲、光明燈 、文昌燈、拜斗燈 、月老姻緣簿，由宮廟專人為信徒點燈，完成後宮廟將以平信寄出贈禮與通知函，開啟OPEN POINT APP、只要600點OPEN POINT即可跨越時空祈福。