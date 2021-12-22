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房市三大因素推升續漲 2022房市預測代表字出爐

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
中華民國不動產公會今（22）日舉辦年終記者會。記者朱曼寧／攝影
中華民國不動產公會今（22）日舉辦年終記者會。記者朱曼寧／攝影

中華民國不動產公會今（22）日公布2022年房市預測代表字為「安」，主要是房市在通膨、全球股市大漲及低利率三大因素推升下，買氣持續上漲，且蛋白區漲勢更勝蛋黃區，縮小城鄉差距；買方也以自住及自用為主，投資也以中長期投資與資產配置為主，減少短期投資，房地產整體穩定安穩，疫情雖不間斷，卻也能順利平安度過。

2016年「房地合一稅」，及「持有稅」議題的雙重重稅下，重擊市場信心，造成買賣交易移轉棟數創下史上新低紀錄；2017年不動產業走勢如同全聯會所預測代表字「溫」，在經濟景氣回穩下，加上政策不確定因素消失，終於擺脫「冷」、「苦」的局面。

2018年則以「揚」字，代表繼續維持2017年底復甦的態勢；2019年則以地方選舉選後新視界為主的「亮」。2020年則以「湧」字回應台商回流帶來5000億投資金額、民間投資大爆發。2021年為「宜」字，去除短期投機，房地產市場供需更加合理穩健。

從2020年下半年爆發的買氣以來，2021年穩穩接住這好景氣，房地產市場遍地開花，政府積極運用政策引導，短期投機買賣逐漸銷聲匿跡，如期在2021年7月1日實施房地合一稅2.0及實價登錄2.0；但是市場買氣還是持續上揚，可見這波景氣並非由投資炒作所帶動，而是源自於通膨效應、全球股市大漲及低利等因素。

房地合一 房地產

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