已5筆交易！台中掀幼兒園搶購熱 專家曝如意算盤

實價揭露，台中又有幼兒園房地交易，今年9月，位於七期河南路四段的「首席春上樹」幼兒園房地，由台中在地的楊姓自然人斥資4.45億元買下。累計台中今年至少已有5筆幼兒園房地交易，合計土地面積逾3400坪，總成交金額超過36億元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，被買走的幼兒園，全在人口成長較強勢的西屯、北屯及南屯，除了慧明幼兒園因租約到期歇業，其餘都持續經營中，顯示這些私幼的房地易主，應無關少子化，而是因近年台中地價上揚，地主眼看地價漲到「甜蜜點」，便將土地轉售實現獲利。

今年台中幼兒園交易，包括北屯的慧明幼兒園、南屯的豐樂華德福幼兒園，西屯的今日、田納西、首席春上樹幼兒園，其中以寶輝建設海砸約15億元整合中科福雅路的「田納西幼兒園」，與周邊的停車場及透店金額最高。

陳定中分析，台中成熟鬧區的大規模素地漸稀，以中科商圈來說，今年整個商圈的住宅區與商業區，都沒有千坪以上的土地交易，業者於是把獵地的目標，轉向地段精華、佔地廣大、產權單純的幼兒園，使精華區的幼兒園房地更有創價空間。

此外，部分幼兒園帶租約出售，具收租利益，且不少幼兒園的屋齡符合危老重建門檻，可爭取容積獎勵，提高土地的開發價值，所以不僅建商青睞，連口袋深厚的投資人，都把幼兒園當作抗通膨的資金停泊去處。

台灣房屋七期惠文特許加盟店店東陳裕方指出，由自然人取得的七期「首席春上樹幼兒園」，為占地約356坪的惠順段住二用地，換算土地取得單價約125萬元。

他表示，之前同區段小面積、臨路窄的住二土地，就有百萬以上的身價，該筆幼兒園土地不但面積大，臨路面寬還超過10米，加上正河南路少有300坪以上的方正土地釋出，因此買家取得價格相當合理。