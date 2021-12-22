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非關少子全因少地！台中再傳富人4.45億買下七期幼兒園

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
七期「首席春上樹」幼兒園房地，被楊姓自然人以4.45億元買下。台灣房屋集團趨勢中心提供
七期「首席春上樹」幼兒園房地，被楊姓自然人以4.45億元買下。台灣房屋集團趨勢中心提供

繼寶輝建設海砸約15億元整合中科福雅路「田納西幼兒園」，與周邊的停車場及透店之後，據實價登錄最新揭露，西屯區七期又出現一間幼兒園相關房地交易。今年9月，七期河南路四段的「首席春上樹」幼兒園房地，被台中在地楊姓自然人斥資4.45億元買下，顯見素地稀缺，投資人與大建商的購地腳步積極不手軟。

據台灣房屋集團趨勢中心統計，2021年台中已有至少5件總價破億的幼兒園相關房地交易，包括北屯的慧明幼兒園、南屯的豐樂華德福幼兒園，以及西屯的今日、田納西、首席春上樹等幼兒園，合計土地面積逾3,400坪，總成交金額逾36億元，比今年西區加北區的土地交易總額還高。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，被買走的幼兒園，全在人口成長較強勢的西屯、北屯及南屯，且除了慧明幼兒園因租約到期歇業，其餘都持續經營中。

所以這些私幼的房地易主，應無關少子化，而是因近年台中地價上揚，地主眼看地價漲到「甜蜜點」，便將土地轉售實現獲利。

陳定中進一步分析，台中成熟鬧區的大規模素地漸稀，就拿中科商圈來說，今年整個商圈的住宅區與商業區，都沒有千坪以上的土地交易，於是業者就把獵地的目標，轉向「地段精華、占地廣大、產權單純」 的幼兒園，使精華區的幼兒園房地更有創價空間。

由於寶輝出手的幼兒園房地，周邊還有進一步整合的可能性，推估業者後續會持續在附近購地，使基地更加完整。

此外，部分幼兒園帶租約出售，具收租利益，且不少幼兒園的屋齡符合危老重建門檻，可爭取容積獎勵，提高土地的開發價值，所以不僅建商青睞，連口袋深厚的投資人，都把幼兒園當作抗通膨的資金停泊去處。

台灣房屋七期惠文特許加盟店店東陳裕方指出，由自然人取得的七期「首席春上樹幼兒園」，是占地約356坪的惠順段住二用地，換算土地取得單價約125萬元。

之前同區段小面積、臨路窄的住二土地，就有百萬以上身價了，該筆幼兒園土地不但面積大，臨路面寬還超過10米，加上正河南路少有300坪以上的方正土地釋出，因此買家取得價格相當合理。

陳裕方進一步表示，近來在北七期高價帶動下，南七期的土地價格持續上漲，加上該筆幼兒園房地，據悉帶有租約，每月可收租約18萬元長達10年，所以買家不僅能期待後續的土地增值利益，每年還能坐收逾200萬元租金，可說是一兼二顧的投資佈局。

2021年台中指標幼兒園交易概況一覽。台灣房屋集團趨勢中心提供
2021年台中指標幼兒園交易概況一覽。台灣房屋集團趨勢中心提供

幼兒園

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