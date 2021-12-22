年終點數到期好苦惱 超商點數兌換國道通行費

買東西報電話累點已經是現代人生活的日常，只是一年又要過去，手中快要到期的紅利點數該怎麼運用？PTT有鄉民大推將點數兌換成eTag儲值金，因為「點數會過期、eTag不會過期」。遠通電收表示，只要下載並註冊uTagGO APP，就能將包括HAPPY GO、OPEN POINT和全家點數兌換成eTag儲值金，加上消費和停車都能累點，已經吸引超過20萬車主兌換超過2,700萬元國道通行費，平均每人兌換135元；遠通也建議用路人元旦連假出遊前，不妨先利用uTagGO APP進行兌換。

點數經濟是客戶忠誠計畫（Customer Loyalty Program）的一環，根據市場研調機構Mordor Intelligence報告，2020年全球忠誠度管理市場規模為40億2,350萬美元，預計到2026年將達到138億20萬美元，年複合成長率達22.7%。各家業者為了抓住顧客的心，在點數兌換的流程與商品上，也不得不絞盡腦汁推陳出新。

uTagGO APP於2020年推出，提供會員將點數兌換成國道通行費的創新服務，不僅幫車主省荷包，同時也幫自己與合作夥伴提高服務黏著度。推出初期率先與HAPPY GO合作兌點獲得用路人熱烈迴響，再擴大與兩大超商龍頭7-eleven與全家便利商店合作兌點服務，不到兩年已有超過20萬位車主、累計兌換1,143萬點、共計2,715萬元eTag儲值金，平均每位車主兌換135元，反應相當踴躍。

為了讓車主出行更輕鬆還能省荷包，遠通電收除了創新eTag儲值方式，也積極拓展停車服務版圖。明(2022)年元旦起，宜蘭縣和嘉義市將導入eTag代扣路邊停車費，全台服務縣市涵蓋六都加七縣市，路外合作停車場超過1,000場，交易筆數突破千萬；特定臨停場次更導入uTagGO易付，用路人只要掃碼就能上車線上繳費，零接觸繳費機；同時提供月租停車自動扣款服務，便利車主不用每個月找管理員繳費。

遠通電收也表示，為鼓勵用路人響應電子收費政策，明年元旦起至6月30日止，只要完成eTag啟用、申請銀行自動儲值、eTag智慧停車或電子帳單其中一項服務，即可參加抽獎，每月將抽出五位幸運車主贈送iPhone13一支。