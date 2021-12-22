瞄準會員經濟 全家APP改版升級推「全+1商城」

全家便利商店瞄準疫情催生實體網購和行動購物趨勢崛起，全力衝刺「人人手上有全家」，即日起APP全面改版升級、加入購物商城新功能，推出「全+1商城」，服務、購物雙核心的超級APP儼然成形，為1450萬名會員打造出專屬的電商平台。

根據資策會MIC調查，近7成國人已習慣網購日常用品、生鮮雜貨、冷凍食品等商品，且最常購買管道為實體零售網購通路；另一項數據顯示，使用手機購物的比例佔整體電商銷額超過7成。

全家表示，自2016年推出APP後，引領便利商店搶攻會員經濟的趨勢，隔年更以隨買跨店取的創新服務，帶動會員人數快速攀升，根據資策會2020年調查，「全家」名列台灣消費者最常使用的超商通路APP之冠。

全家指出，全家APP的高滲透率主要來自於差異化的會員服務推陳出新，包含隨買跨店取一年35億元業績再創新高，捐點做公益年募10億愛心點，今年推出的地圖趣服務，一指搜尋友善食光、蔬食產品、鼎泰豐人氣鮮食在何處，也吸引了超過五百萬人次點閱使用。截至目前，會員人數已累計突破1450萬人，營收貢獻達近5成，顯見「全家」APP以多樣化的服務功能，成功養成「全家」忠誠鐵粉。

全家APP史上最大改版即日起開放更新，全家透露，此次的大規模改版，劍指從會員服務正式跨足至會員電商，串連線上線下的會員購物需求，佈建OMO全通路的顧客體驗，會員購物專屬的「全+1商城」即日起於「全家」APP、MyFamiPort APP中同步開站。