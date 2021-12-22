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住商好消息！ 台南鐵路地下化專案照顧住宅店鋪標租

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市鐵路地下化照顧住宅尚有餘屋，都發局辦理店鋪公開標租作業。圖／南市都發局提供
台南市鐵路地下化照顧住宅尚有餘屋，都發局辦理店鋪公開標租作業。圖／南市都發局提供

台南市政府配合鐵路地下化工程，提供受影響拆遷戶安居的照顧住宅，尚有餘屋，都發局即日起到明年1月10日止，辦理13戶店鋪公開標租作業，機會難得，手腳要快。

都發局表示，照顧主宅為地下2層、地上15層樓，共計366戶，已在2018年完工，經拆遷戶多次選擇後，店鋪尚有餘屋。照顧住宅基地位於東區南台南副都心區，生產路與現有鐵道交接處的東側，台鐵南台南車站預定地對面、鄰近台南機場、台86線東西向快速道路。透過台86線快速道路可直通國道1號、3號高速公路，交通路網便捷。

基地鄰近台南市立醫院、文化中心、巴克禮公園、台南都會公園、奇美博物館，對面就是未來台鐵地下化南台南車站，住商條件良好，發展未可限量。

都發局長莊德樑指出，此次公開標租的店鋪住宅為全新，房屋大小自50坪至90坪不等，每間店鋪皆有2層樓，內含1組櫥櫃、3機 (抽油煙機、瓦斯爐、烘碗機)、1至2座陽台及2間廁所。租期第一次簽訂期間為3年，如有需求也可申請續約，詳細標租須知、租賃契約的範本及有關文件、圖片皆可在都發局網站 (首頁點選左側「公告事項/其他公告」)下載。

台南市鐵路地下化照顧住宅尚有餘屋，都發局辦理店鋪公開標租作業。圖／南市都發局提供
台南市鐵路地下化照顧住宅尚有餘屋，都發局辦理店鋪公開標租作業。圖／南市都發局提供

鐵路地下化

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