歲末年終送暖 康和證分享伊甸基金會愛心手工餅乾

聖誕佳節將近，康和證特別規劃耶誕快閃年終公益活動，特別準備伊甸基金會愛心手工餅乾，分享給來訪的貴賓客戶，除持續致力愛心公益外，期能歲末年終送暖，祝福新的一年每一位朋友平安健康。

愛心分享活動由康和證券經紀事業群執行副總曾豊國領軍，12月21日帶領十位同仁打扮成聖誕老公公，分別到康和證券總部不同樓層，分送愛心手工餅乾給客戶與同仁，特別是外頭天氣特別寒冷，大家看到聖誕老公公出現，紛紛感到開心與溫暖。

伊甸基金會愛心手工餅乾由伊甸烘焙咖啡屋製作，是身心障礙朋友親手烘焙而成，伊甸烘焙咖啡屋是桃園第一家設立許可的庇護工場，提供身心障礙朋友一個學習的環境。康和證券支持伊甸基金會所屬愛心產品，也同時為身心障礙朋友族群盡一份心力，讓一份愛心可以與許多人分享。

康和證券表示，未來仍秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，關懷社會，善盡社會責任，進而落實公司治理，全力推動ESG永續經營，更重視金融專業的影響力，從公平待客、普惠金融做起，一步步朝向推動綠色金融、友善環境、社會責任、盡職治理的ESG永續經營目標邁進。