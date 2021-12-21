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中油宣布取得索馬利蘭探勘礦區49%工作權益 2023年將鑽探

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中油。圖／聯合報系資料照
中油。圖／聯合報系資料照

中油宣布，於12月15日與英國Genel能源公司，正式簽署東非索馬利蘭共和國SL10B/13探勘礦區轉讓協議，取得該礦區49%工作權益，並獲索國政府核准，進行探勘工作。

中油表示，橫跨亞丁灣，索國中生代地質及油氣蘊藏環境與中東國家葉門相仿，境內具有發現類似葉門油氣田的潛能。區域性資料發現，若鑽探成功，潛在發現的原油資源量最多可達50億桶，未來可依據索國核定的油田開發計畫，按年產量分配以取得原油。為加速開發並吸引外資投入，索國政府近期已提供油氣探採優惠財稅條件。

中油指出，合作探勘案完成簽約交割後，Genel能源公司將繼續擔任經營人，持有51%礦區權益，中油則為49%。未來雙方將共同計劃進行油氣探勘，預計於後（2023）年鑽探一口義務井，並規劃經由約150公里外的柏貝拉商港（Berbera）連結國際能源市場。期待未來發現具商業開發價值的油氣藏，提升國家能源穩定供應能力，並透過能源合作深化我國在非洲發展利基。

中油 葉門

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