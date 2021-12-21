倡導家庭凝聚、認識冬至節氣 桂冠巡迴國小冬至小學堂

桂冠和親子天下推廣「冬至小學堂」倡導家庭凝聚，巡迴全台15所國小，今（21）日最終站抵達北市仁愛國小。

桂冠表示，身處在網路發達的年代，科技讓孩子輕鬆與世界接軌，從小就對西洋節慶如數家珍，卻對老祖先留下的傳統生活節氣與文化智慧不熟悉，其實平時除了家長可藉由過節的儀式，來豐富孩子對生活的體驗外，校園也是培養孩子知識與生活素養的最佳場域。

桂冠從去年開始，就與親子天下攜手推動「桂冠冬至小學堂」，透過「冬至教案」這個教案媒介，開始走入校園，目前下載數已破千次，今年更於10月起舉辦一系列「冬至小學堂」校園活動，從都市到山上，城鎮到離島，因應混成式學習風潮，透過虛實整合，巡迴全台15所小學，接觸超過500位師生，期待透過實際行動，陪伴更多的孩子認識冬至節氣。

今年桂冠冬至小學堂自10月起開始巡迴，最終站安排在今（21）日冬至當天，來到台北市的仁愛國小，為小朋友上「冬至」這堂生活素養。

透過教案的引導，除了有互動的節令機智問答之外，另外也安排黏土DIY，希望透過有趣的課程，讓孩子們能更深刻體悟冬至所代表的傳統，同時也能將團圓意涵完整的傳承，從食育出發，讓孩子在生活素養上紮的更深。

今年「桂冠冬至小學堂」一開放校園巡迴徵選，短時間內立刻獲得全台近150所國小踴躍報名，希望爭取教學體驗，也因反應熱烈，桂冠決定回饋加碼，額外加碼5所線上體驗的名額，今年包含離島金門、花蓮、台東、屏東等，都有學校參與課程，全台國小都有機會一同共享冬至教學。