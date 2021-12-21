大同董事長總經理王光祥、鍾依文擔任 進入土地開發優先時代

大同公司（2371）今（21）日舉行董事會，一如先前規劃，由董事陳瑞隆提案，推選王光祥為新任董事長，獲全體董事通過；王光祥則提名鍾依文為新任總經理，獲董事會通過。大同新的經營團隊，正式由王光祥率領專業經理人接手。盧明光在內部歡送茶會中也表示感謝各級主管，他期望新團隊好好照顧員工，還說，王光祥與鍾依文已經答應明年增加員工的年終獎金。

王光祥提案聘請前董事長盧明光、前總經理何春盛為最高顧問及高級顧問，但兩人都婉拒，盧明光強調永遠愛護大同。

王光祥表示，新團隊包括精英電腦（2331）董事長鍾依文、大世科（8099）董事長沈柏延，他找兩位道地的大同人接任總經理及執行副總，執行策略依序土地開發、發展綠能、發展電動車，將由專業經理人把最好的成績單呈現給股東，大同是註定會偉大的百年企業。王光祥強調，接下董事長的重責大任，將在最短時間內實現「發股利」的承諾。