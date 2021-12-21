升級虛實整合技術！必應推動XR開發、籌組Unreal團隊

演唱會製作公司必應（6625）21日舉行法說會，由於受疫情影響，必應線下演出相關業務縮減，必應仍積極拓展海外市場，以及開發新型態演出模式，包括推動XR開發、籌組Unreal團隊，希望以創意、內容服務與整合能力，打造虛擬與現實世界融合的新型態展演模式。

必應今年前11個月累計營收為5.72億元，年減3.87%，21日股價以33.55元作收，下跌0.25元。

必應表示，今年投入推動XR技術服務，讓「身歷其境、沉浸式體驗」的呈現方式更為廣泛使用，並因應未來線上虛擬展演趨勢，投入籌組「Unreal」團隊，以透過遊戲引擎內容建構工具，提升展演內容之快速運算生成及修改。

必應也透過投資具備完善動畫實力的產業夥伴，結合必應原有的視覺團隊，相輔相成，全面優化線下展演內容。

除了全力提升軟硬體技術，必應亦持續開發潛在市場與客戶，在今年與太合音樂集團完成策略結合，共同成立「有秀必應」公司，持續加深大陸市場的布局與聯繫，未來將締結更多產業同盟，同時積極培植在地的專業團隊，希望未來能擴大市場。