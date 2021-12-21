6大產業同步成長！中科18歲生日寫歷史 年營業將破兆

中部科學工業園區管理局慶祝18 歲生日，今舉辦「中科18 蛻變再發」園慶音樂會，局長許茂新宣布，因受惠於積體電路、光電、機械等6大產業營業額同步成長，推升園區今年前10月營業額達到新台幣8430.54億元，年成長9.45％，除了再創歷年同期新高，全年營業額也樂觀期待可以順利突破兆元大關。

他說，今年在中科所有園區廠商及地方同心協力之下，克服了乾旱、疫情、還有國際情勢瞬息萬變的挑戰，共同譜寫邁向兆元園區的新里程碑，未來會持續積極推動永續綠色園區，在全球淨零排放與循環經濟的趨勢下，協助廠商布局未來、放眼國際。

許茂新說，多年來持續推動永續綠色園區，成效已初步顯現，迄今年11月止，園區廢棄物再利用率達94.1%，並於台中園區建置零廢化的資源循環再生中心，完成後園區每年可去化14萬噸的事業廢棄物，減碳約40%。輔導廠商推動綠色製程方面，累計有37件綠建築標章、1件鑽石級智慧建築標章，其中台中園區更獲得鑽石級生態社區綠建築標章認證。

輔導園區廠商節水方面，歷年製程用水回收率達85%以上，相當於每年省下7.87座石岡壩水庫蓄水量。

招商引資上，中科在逆勢中成功達標，今年累計已核准24件新投資案及6件增資案，投增資金額達1857.8億元。另在扶植園區產業上，中科推動產學合作亦展現豐碩成果，「加速中部地區生醫產業創新計畫」自108年度開始執行至今，鏈結產學研醫超過124個以上相關單位，帶動廠商投入研發超過1.55億元，並吸引7家生醫新創公司申請進駐中科。