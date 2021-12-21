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三菱商事配合公司投資方針 今辭去中華車董事

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

中華車（2204）表示，原任中華汽車董事之三菱商事岡本大資已於今（21）日辭去董事一職，同時在中華汽車官網發佈了由三菱汽車、三菱商事及中華汽車三方共同聲明。聲明內容表示，三菱商事因配合公司的全球投資方針，進行全球資產配置的調整，故計畫出售所持中華汽車股權，因此先辭去董事一職。

這項聲明強調，此次三菱商事出售持股並辭任法人董事，並不影響三菱汽車、三菱商事、中華汽車三方之友好關係，且三菱汽車所持有中華汽車股份不會改變， 今後仍為中華汽車第二大股東，未來仍將繼續投入資源， 支持中華汽車的發展。

三菱商事辭任董事後，將出售所持中華汽車的股權，以調整其全球資產配置。此次三菱商事出售持股並辭任法人董事， 是配合公司投資方針，此舉並不影響三菱汽車、三菱商事、中華汽車三方之友好關係。

共同聲明也指出，三菱汽車重視台灣汽車市場，幾十年來始終與中華汽車維持緊密且良好的合作關係。除了共同經營於台灣汽車市場事業之外，中華汽車亦出口三菱汽車之產品至海外市場。雖然此次三菱商事出售持股， 但三菱汽車所持有之中華汽車股份不會改變，今後仍為中華汽車第二大股東，繼續投入資源，支援中華汽車的發展。

三菱 中華汽車

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