桃園機場公司攜國立高雄餐旅大學 簽訂產學合作意願書

為培育機場營運專業人才，桃園國際機場公司今（21）日與國立高雄餐旅大學簽署產學合作意願書，由桃園機場公司董事長林國顯與國立高雄餐旅大學校長陳敦基代表簽署，未來將透過產學交流，結合機場營運實務與學界人才及學術資源，共同為提升機場營運品質及創造優質教研環境而努力。

本次合作意願書簽約儀式於國立高雄餐旅大學舉行，主要內容包括產學交流、參訪見習、人才培育、實習機會及其他雙方同意合作之事項，林國顯表示，桃園機場是個服務大聯盟，除了服務旅客，在經營管理上，更經常需要與CIQS、航空公司、商業服務業者等密切合作，以提升機場服務品質，而高雄餐旅大學正是以培育航空運輸及觀光服務人才享負盛名的學校，機場公司非常期待能藉由本次合作，從學界吸取專業建議，促進學界與產業界的雙向交流。

面對後疫情時代及未來第三航廈完工啟用後，桃園機場更需要廣納人才，以靈活應變的經營管理之道面對各種挑戰，致力達成各項目標。高雄餐旅大學設有航空暨運輸服務管理系，2008年獲「國際航空運輸協會」（IATA）及「全球旅行公會聯盟」（UFTAA）授權成立大中華地區首座訓練中心，在航空運輸及觀光服務領域，長年培育許多優秀從業人員與儲備幹部，本次合作中，機場公司希望借重高雄餐旅大學寶貴的育才經驗及學術智庫資源，以進行實務合作與經驗交流，更加系統性地整合產學雙方不同的研究能量與服務思維。

機場公司及高雄餐旅大學透過合作意願書的簽署，未來將有更廣泛及更深度的合作與交流，為雙方培育更多優秀人才共創雙贏，也為臺灣航空產業注入更多新血。