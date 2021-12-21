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雲科大跨界結盟8業者 領軍「e-Team」發展智慧電動車
因應智慧電動車技術發展快速潮流，雲林科技大學今天與汽車零件、強化玻璃、機構内件、傳動零件、電子周邊產品、車鏡、輪圈與工具機等8家業者結盟，編織「產官學家族」創立e-Team雲智能e動聯盟，宣示將在中部生活場域實現智慧電動車發展。
雲科大校長楊能舒、副校長蘇純繒今天與慧國工業、信昌機械、林商行、倉佑實業、喬崴進、輝創電子、健生實業及六和機械等業界廠商共同啟動e-Team聯盟。
楊能舒表示，台灣汽車零組件廠商，過去以外銷市場為主，近年全球走向智慧化，電動車產業逐步發展起來，產業面臨轉型、升級且有其必要，校方早在2年前就與慧國工業整合國內優質廠商，導入智慧電動車產學合作規畫。
慧國工業總經理江瑞坤說，從傳統汽車製造業，轉為電動汽車是業界勢必走的路，台灣在變速箱、齒輪、機械加工上占優勢，結盟可以克服轉型期所遇困難，未來透過專班，每年培養40名e-Team所需技術人員，將是可直通業界的人才庫。
楊能舒說，校方從去年獲科技部經費支持後，便開始籌備推動e-Team，透過學界為技術與人才培育為主，將組織智慧電動車相關專長領域教師團隊，以開發雲科大智慧電動車1號為目標。
楊能舒指出，業界方面則導入產品與技術，共同開發自駕車系統、車聯網與多媒體應用、車體底盤、外型與內部設計等；未來持續邀請優質廠商加入聯盟，望朝80家加盟企業目標邁進。
另，校方也加入中興大學聯合9校所成立的「台灣國際產學中心平台」，楊能舒表示，藉此除支援會員各項國內外產業資源及提供協助，也加值提升e-Team會員服務，相互交流關鍵技術。
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