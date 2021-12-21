日商瑞穗銀攜手台塑簽75億永續貸款 獨特有第三方認證

日商瑞穗銀行持續發展綠色金融，推動永續發展，今（21）攜手台塑企業三大公司台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）共同簽訂新台幣75億元永續發展連結型貸款（Sustainability Linked Loan， SLL）。

瑞穗銀行將於貸款期間的3年內，每年持續追蹤台塑、南亞、台化的永續表現績效，並聚焦於台塑三大公司CDP碳揭露計畫評比以及溫室氣體排放狀況。案件架構比照永續連結貸款原則設計，在執行前除需對關鍵績效指標的設定進行評估之外，也要對所提出的永續發展績效目標（Sustainability Performance Targets， SPTs）合理性進行查核，並依據SLL原則對貸款框架進行查證。

本案委由台灣檢驗科技股份有限公司（SGS Taiwan Ltd）擔任獨立第三方認證機構並出具意見。此次貸款為台塑企業繼台塑河靜（開曼）公司永續連結貸款案後，由集團三大公司所簽訂之永續連結貸款，彰顯台塑企業於永續經營發展之努力。

作為台灣規模最大的塑膠及石化集團，台塑身先士卒宣示減碳計劃，並決心要配合世界的脚步，用30年為目標走向碳中和。

瑞穗銀行表示，此案是台灣貸款市場中目前仍少見，依據貸款市場協會 （LMA）、聯貸銀行團及貸款交易協會（LSTA）、亞太地區貸款市場協會 （APLMA） 等三國際協會於2021年5月共同頒布之「Sustainability Linked Loan Principles 永續連結貸款原則（SLL原則）」標準策劃，並經國際第三方專業機構認證之永續連結貸款案。

瑞穗金融集團於2003年10月成為亞洲金融機構首例採用赤道原則架構及標準評估客戶的營運對環境和社會造成的影響的銀行。此後，瑞穗一直根據赤道原則展開環境和社會風險評估，並積極開展推進活動，並提高企業和其他相關機構（包括借款人）對環境和社會風險影響的認識。這些活動使瑞穗銀行能夠透過融資和環境保護為平衡經濟發展做出貢獻，從而履行其作為金融機構的社會責任。

自2003年10月以來，瑞穗銀行就一直在赤道原則協會中以指導委員會的成員身份發揮領導作用，並在2014年5月至2015年5月期間擔任赤道原則協會主席，也是唯一一家擔任協會主席的亞洲銀行。目前瑞穗銀行係擔任亞洲-大洋洲區域代表。

目前在英美日等先進國家，永續連結貸款經過第三方機構驗證並出具報告已相當成熟，瑞穗銀行身為日本三大銀行金融領航者，也希望透過本次與台塑企業的合作，將融資第三方認證機制引進國內，強化業界在金融面向的管理和規劃專業，進而提升台灣整體永續競爭力。