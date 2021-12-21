MUFG Bank與台塑簽數筆永續金融貸款 創MUFG Bank首例

日商三菱日聯銀行（MUFG Bank）台北分行今（21）日宣布，與台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑河靜（開曼）等四家台塑企業公司，簽署合計約當2.08億美元 （折合新台幣約60億元）永續連結貸款，該融資方案再次凸顯了台灣企業在綠色永續發展理念的落實與承諾。

此為MUFG Bank首次與同一企業數家公司的跨產業永續發展合作，充分體現ESG精神，建立起與台塑企業致力於跨產業永續發展決心的新里程碑。

台塑企業是世界主要跨國集團之一，全球事業部局涵蓋煉油、石化、化學品、塑膠、鋼鐵、高科技電子、紡織品、運輸、機電工程、醫療與生物科技等領域。在事業經營的同時台塑企業也兼顧環境保護與循環經濟。從非營利組織CDP （前身為Carbon Disclosure Project） 2020評比結果顯示，台塑企業在氣候變遷與用水安全評比均屬全球領先企業，實為可貴。該三年期的貸款遵循ESG精神，以減少環境衝擊為願景，同時結合公司永續發展志向來設定。

MUFG Bank台北分行環球企業部董事總經理洪志豪表示，榮幸通過此次成功的永續連結融資進一步深化與台塑企業長期的夥伴關係，並期待我們堅實的夥伴關係能為我們的組織、家園、環境創造更多機會來達成共同的ESG目標，推動台灣的可持續性發展。

MUFG Bank亞太地區ESG融資部門負責人陳可靈表示，此次為多家台塑企業公司提供永續連結融資標誌著台灣企業日益增強的ESG意識及朝永續經營模式轉型的決心。我們非常認同台灣企業對未來世代及環境的使命感，並將運用MUFG Bank在亞太區乃至與全球綿密的金融網路不斷致力於幫助客戶完成應對氣候變遷的相關可持續發展的願景。

在台經營超過三十年的MUFG Bank台北分行專注於為大型台資企業、在台營運的日本企業和跨國公司提供全方位的企業金融業務。

MUFG Bank公開承諾在2030年前將在全球範圍累計投資總額高達35兆日圓支持永續相關的融資。截至2021年9月底已完成10.4兆日圓，接近目標金額的30%。今年5月，MUFG Bank宣佈將在2050年達成投融資組合的淨零碳排目標並在2030年實現銀行整體營運的淨零碳排。