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房價上漲新竹人最有感！7成消費者認為還會漲
根據永慶房屋2022第一季網路會員調查，全台認為房價看漲的比例由上季的63%再往上攀升至71%，較上季增加8個百分點，逾七成消費者看漲房價，看漲比例創2008年第二季以來新高，是13年以來最高紀錄。
永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，調查結果顯示，在低利率、資金寬鬆以及通膨升溫的狀況下，讓消費者對房價出現上漲的預期，且看漲比例呈現連三季逐步走高的趨勢，不過此次調查時間是在內政部祭出打炒房五大打措施前。
此次調查也針對消費者想購屋的地區做房價看法調查，結果顯示，全台有81%消費者認為過去一年房價已上漲5%以上，其中新竹縣市消費者對於房價漲幅最有感，48%消費者認為房價上漲10%以上，認為上漲5-10%的也高達35%。
其次則是桃園，認為上漲10%的占比達四成，台中以南三大都會區則均超過三成，除了雙北以外，桃園以南五大都會區認為房價上漲10%以上的占比都在三成以上，顯示消費者對於自己想購屋地區的房價漲幅感受度相當明顯。
近期消費者普遍感受到物價上漲，根據調查，73%消費者預期2022年國內通膨率將會較2021年上升，也就是說，消費者認為明年的通膨狀況恐怕會比今年更為嚴重。因應通膨持續升溫，66%消費者表示會優先選擇不動產作為抗通膨標的。
陳賜傑指出，根據調查結果，59%消費者認為2022是購屋好時機，其中有超過三成的消費者認為2022上半年就是最佳買點，顯示在低利率、市場資金仍相對寬鬆，以及通膨壓力浮現，消費者認為從現在開始就可以準備進場，2022上半年正是最佳購屋時機。
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