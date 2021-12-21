實力雄厚！他竹科買不夠 再砸億元購北市蛋黃稀有別墅

台北市寸土寸金，高價透天別墅格外珍稀，能夠在蛋黃區買到別墅的買方，不僅需要實力雄厚，也要一點小運氣，據實價登錄，今年5月台北市民生東路近光復北路上，有一筆市中心罕見別墅透天社區「敦煌別墅」3層樓物件交易，該物件座落在知名優質民生社區，總價1億元，土地面積39.46坪，建物面積149.95坪，為該社區次高總價成交案，經查謄本，買方在房市最夯的竹北也有置產，此次無貸款又能拿出億元資產購屋，實力可見一斑。

「敦煌別墅」屋齡已來到30餘年，全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，民生東路五段門牌，又鄰近光復北路、富錦街，環境清幽，為當地知名的高價別墅社區，近年身價在6,000-8,000萬元，此次交易價位則為僅次於2016年的1.3億元，其今年也另有一8,050萬元交易，價量表現強勁。

陳炳辰分析，雙北寸土寸金，大台北民眾購屋習慣亦多以大樓為主，高價透天別墅顯得珍稀，買方不乏外來客群，像此次買方便來自外縣市。另外，習於居住這類產品，高度注重空間、純住風格、個人隱私，甚至著眼於防疫免於群聚的資產族群，均是買氣主力，淡海新市鎮的中高總價電梯別墅「微風別墅」就傳不乏「大台北華城」的換屋族群，看準獨享溪岸河景、花園綠地、專屬公設會館等居住品質，又兼具捷運、商圈機能，位於雙北的透天都更顯所謂離塵不離城特色。

591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔表示，台北、新北區域建設強，居住環境佳，房產有抗跌保值性，不容易受市場風吹草動影響，時聞外縣市民眾北上買屋，且都有意高價出手，除了買豪宅外，能在相對住宅產品密集性高的雙北購得電梯別墅，增添居住空間舒適度，也有習於居住透天物件的熟悉感，對於這類物件的買氣，北漂資產族儼然青睞有佳。