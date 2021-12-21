台南公告土地現值漲3.01％、地價漲3.55％

台南市發展快速，不動產交易熱絡，市長黃偉哲認同須合理調整公告現值及公告地價，台南市明年公告土地現值及公告地價，經地價及標準地價評議委員會評定通過，公告土地現值較今年上漲3.01%；公告地價則較去年上漲3.55%。新光三越中山店，以公告土地現值每平方公尺33萬6千元（每坪約為111萬元），第五度蟬連全市地王。

台南市長黃偉哲表示，台南市近年來各項重大建設及土地開發區陸續完工，包括永康新設鹽行國中暨附近地區區段徵收、永康物流及轉運專區市地重劃區、新營長勝營區市地重劃區、麻豆工業區市地重劃區、台南都會區北外環道路及大臺南會展中心等，增闢多處公共設施及交通路網、提升台南市居住環境品質。

加上南科與沙崙智慧綠能科學城經濟雙引擎，帶動科技產業發展，使不動產交易熱絡，房地產市場蓬勃發展，須合理調整公告現值及公告地價，以適度反映市場交易價格的變動，同時兼顧公平及民眾負擔。

根據地政局統計，明年地價作業調查期間（109年9月2日至110年9月1日），全市一般正常交易價格漲幅約2.98%，為適時反應市價變動狀況及合理的稅負負擔，經地價評議委員會綜合考量衡酌後，評定全市明年公告現值平均調幅為3.01%，其中非開發區公告現值調整2.07%，開發區專案調整公告現值34.66%。

台南市「地王」仍由位處商業區，中山路、民族路及西華南街路口的新光三越中山店蟬連，公告現值調升為每平方公尺33萬6千元（每坪約為111萬元），「地后」則位於西門路一段的新光三越新天地店，公告現值為每平方公尺31萬2千元（每坪約為103萬元），另住宅區公告現值最高在北門路一段(民族路一段地下道旁)，公告現值每平方公尺24萬8,600元(每坪約為82萬元)。全市調整結果，將於明年1月1日公告。

台南市的土地價格各地區差異頗大，公告現值漲幅較大的地區分別為永康區(5.98%)、歸仁區(4.78%)、善化區(4.68%)及新市區(4.19%)等。調幅較高的區段主要為市地重劃或區段徵收等整體開發地區或南科與歸仁高鐵特區，其中以永康區鹽行國中區段徵收區漲幅138.05%、安南區佃西一自辦市地重劃區漲幅100%、永康物流及轉運專區市地重劃區漲幅34.84%、七股科技工業區漲福27.27%、永康砲校區段徵收區(第一期)漲幅26.43%、麻豆工業區市地重劃區漲幅24.40%為最多。整體而言，本次調整針對一般地區緩漲，對於交易熱絡、市價上漲較多的地區則給予較大漲幅，以實現交易之賦稅公平。

地政局長陳淑美進一步說明，本次公告地價平均調幅3.55%，其中全市一般土地平均公告地價調幅為2.06%，一般民眾自用住宅用地地價稅增加不多，而主要新開發完成的整體開發地區，公告地價平均漲幅為95.57%，反應公共建設完善、環境改善、土地使用分區變更帶來的價值提升與地方繁榮的效應。而且各行政區存在地區差異，以公告地價為例，在全市13,786個地價區段中，調漲區段6,000個，調降區段數820個及持平區段數6,966個。