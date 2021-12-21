空置率10%關鍵密碼？下滑後房價創高 新北兩區擺脫鬼城

房屋空置率是市場上關注的議題，但幅度多少是供過於求或供不應求，一直較無良好參考答案，不過觀察新北市林口區及三峽區，兩者紛紛在空置率趨近或跌破10％後，房價就呈現緩漲向上趨勢，不但擺脫鬼城標籤，電梯大樓房價更寫下今年創下新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，觀察林三淡這類以重劃區為都市主要發展主軸的區域來看，10%似乎是關鍵的關卡，越靠近10%供需狀況越為平衡，一旦景氣走揚需求增加時，房市就會偏向供不應求，帶動房價走揚。

三峽空置率從2016年跌破10%後，房價就緩漲向上，2019年空置率修正至9%以下，電梯大樓的房價也在該年度突破2014年的高點，今年更一舉衝高至每坪32.4萬元，房價寫下歷史新高。

林口近年則是不斷有人口移入，空置率從2019年的14.23%，修正至2020年的11.59%，空置狀況大幅改善，今年電梯大樓房價也達到每坪29.6萬元的新高，大樓均價往3字頭邁進。

相較於林口、三峽的空置率下滑後房價創高，淡水市場則明顯仍受到空屋壓抑，空置率一直到去年還達到17.44%，即使景氣大幅走揚，但淡水電梯大樓房價復甦到每坪24.6萬元，尚未回到2014年的高點水準，房價走勢明顯落後於林口與三峽一大截。