彰化開化寺地段蟬聯「地王」 交易變動少連5年凍漲

彰化縣府地政處今公布 2022年度土地現值，較去年調升1.09％，2年調整一次的公告地價則較前年調升1.35％，全縣最高地價區段仍是彰化市開化寺前民族路兩側，中華路及太平街間的地段蟬聯，公告土地現值為每平方公尺16.1萬元，已是連續5年凍漲。

房仲業者分析「地王」開化寺前民族路兩側靠近永樂商圈，屬於商業區，近來沒有交易變動，才連續凍漲。縣府公布地價最低的土地區段，位在西南角的大城鄉中城段，屬於海埔新生地，海水退去才看得到土地，公告現值每平方公尺從100元調漲為110元。

縣府地政處指出，公告土地現值及公告地價的調整，考量整體經濟發展、地方財政及民眾稅賦負擔及稅賦公平等因素，並以地價區段間的地價均衡性及與實價登錄交易價額差異較大地區作調整。

全縣26鄉鎮市共7764個地價區段，經彰化縣地價及標準地價評議委員會審議綜合評估通盤考量後，一般正常交易價格變動情形相較前期微幅成長1.19%，調漲區段多為新興地區和開發區，包括土地變更或建案較多區域。

彰化縣內交易較熱絡區域包括彰化縣彰化市南興國小、精誠中學附近新建案及後火車站區域、金馬路、都市計畫外東區彰南路附近區域、員林市184市地重劃區範圍、鹿港鎮都市計畫內邊緣區、和美鎮自辦市地重劃區等，但大都屬於零星建案交易。

地政處提醒，公告土地現值是課徵增值稅、遺產稅及贈與稅的依據，民眾若沒有買賣或贈與等不動產移轉情況，將不會因現值調整而影響。