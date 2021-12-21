意外！北投光明路房貸全北市最優 最差竟是南港這條路

一般認為，北市大安區位處精華，房價高，是銀行眼中最好地段，民眾申辦房貸成數高，利率也低。但第一建經統計金融聯徵中心資料，結果出乎意料，今年第三季北市貸款成數最高的路段，是北投光明路，平均達7成95，核貸利率1.29%，也是北市最低。

第二名是文山區景華街，貸款成數78.9%、利率1.31%；第三名為士林區福港街，貸款成數78.2%、利率1.34%。

貸款成數最低的三個路段也跌破眼鏡，第一名為南港區經貿二路僅約5成6，第二名為中山明水路，第三名萬華中華路，都在六成左右。且這三路段貸款利率都偏高，平均鑑估值也都在兩千萬元以上。

第一建經研究中心副理張菱育表示，近年央行不斷祭出房市管制措施，銀行房貸成數和利率條件都有更嚴的趨勢，市中心房價來到相對高點，銀行放款保守，外圍具生活機能的相對平價區，以自住首購為主，成數反而高。

以成數最高，利率最低的光明路為例，串聯捷運北投站及新北投站，路段上有各式店家、銀行、郵局，是北投區主要的大動脈，平均鑑估值約1600萬元，只有市區一半價格。

文山區景華街也相同，近捷運景美站，區內有明星學校靜心高中及附設國中小學，還緊鄰景華公園，路段上店家林立，不少孟母此購屋，市場供需價格穩定；士林區福港街則緊鄰百齡國小、附近有逾萬坪的前港公園，鑑估值只在1300萬上下。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前房貸利率大約為1.31%起跳，不過各銀行放款水位已高，央行又緊盯銀行放款，因此近期不少房貸利率在1.34~1.4%，第二屋則是1.6%左右。

北投光明路Q3的平均利率達1.29%，低於目前最低利率，應該是該區有不少購屋者也申請了青年安心成家優惠貸款，前兩年為1.19%，拉低了平均，不過該優惠方案第三年則進入1.49%，購屋者申貸前也可依照自己的條件多比較選擇。

至於貸款成數最低的南港經貿二路，張菱育分析，南港區經貿二路有大同璽苑、日昇月恆等億元豪宅，明水路也是大直豪宅區，中華路也是萬華商業區主路段，這些區段都是以高價豪宅、商辦、店面為主，且屋主多半也是持有兩戶以上的高資產族，因此普遍成數偏低。

張菱育表示，近日央行祭出第四波房市選擇信用管制措施，購置高價住宅，自然人已有2戶以內房貸從5.5成降為4成、第3戶以上降為4成，且都無寬限期，而商辦貸款成數大多在6.5~7成左右，也比一般住宅還低，豪宅限貸與商業貸款低，導致這幾個路段成數也偏低。

第一建經總經理謝萬雄分析，根據銀行法第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」的限額規定，銀行對購置興建的貸款餘額，不可超過存款與金融債的30%，若銀行放款接近滿水位，多少會產生排擠效應，有些銀行甚至只將額度僅保留給VIP客戶。

謝萬雄指出，銀行評估貸款條件有三大方面，包括物件地段、信用狀況、「財力條件」，各方面越符合條件者，銀行給的貸款條件就越好，這次央行加重房市管制措施，且明年應有升息變化，銀行放款趨於保守，建議購屋族自備款應該要抓三成甚至更多，出價前應要先了解往來銀行的貸款評估狀況，避免因貸不滿，而陷入買到了卻繳不起的窘境。