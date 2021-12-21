叮叮噹劍湖山溫馨大遊行 耶誕裝扮入園只要99元

2021年聖誕節即將到來，劍湖山世界（5701）園內充滿了聖誕氛圍，在溫暖的節日邀請遊客一起來同樂， 12月25日與12月26日兩天以聖誕裝扮入園就可以享有99元優惠價，來劍湖山遊玩設施外，聖誕遊行活動期間還有遊行等更多精彩活動，在劍湖山世界度過一個美好的聖誕節，另外，日前大受好評的跨年早鳥票限定販售至12月26日止，進入最後倒數快來下單。更多活動詳情，請洽劍湖山世界官網-劍湖山世界主題樂園 (janfusun.com.tw)。

劍湖山世界經理張華紋表示，聖誕節各地都充滿了歡樂的氣氛，在劍湖山世界裡也充滿了溫暖的氣息。12月來到劍湖山，在售票口附近的綠牆、景園廣場的馬車、小威の海盜村入口等處，都能看到聖誕布景。值得一提的是，在海盜村入口可以見到高聳的南洋杉，高度約20公尺，巨大的聖誕樹在入口迎接遊客，十分壯觀。此外，為了在聖誕節與遊客一起感受聖誕節的歡樂氣氛，12月25至26日兩天以聖誕裝扮入園，就能享有99元的優惠價，歡迎大家一起來歡度聖誕節。

12月的暖心價活動持續進行中，中低收入戶與身心障礙者憑證明只要299元；全民暖心價全日599元，午後1時入園只要399元，另外還有壽星我最大，12月壽星歡樂遊方案，當月壽星入園價只要299元，振興券方面，聖誕千元大禮包持續熱賣中，還附贈餐券與重遊券，給您暖暖的聖誕大驚喜。來劍湖山世界好拍又好玩，浪漫破表的聖誕布景還有刺激的遊樂設施。另外，耶誕節就是要吃烤雞，ku時代與海盜餐館也推出了聖誕節限定的烤雞套餐，在溫暖的12月，來劍湖山遊玩也能享用烤雞。12月25日與12月26日兩天還有聖誕遊行的精采表演，也有偶裝快閃活動，不定時現身，陪您歡慶溫馨的聖誕節。

年底最精采的跨年煙火秀「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」，2022世界唯一摩天輪煙火與浮空煙火，高科技共演震撼您的視覺感官，跨年晚會邀請實力派樂團與新生代創作歌手，今年的跨年活動可以說是備受期待，早鳥優惠套票持續限量熱賣中，雙人只要798元，販售時間至12月26日止，快至劍湖山世界網路商城下單。