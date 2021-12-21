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「台北x鳴日號」5星級鐵道旅行 看見不一樣的台北

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
觀傳局與雄獅合作「台北x鳴日號」遊程，由吉祥物熊讚Bravo擔任一日列車長。圖／北市觀光傳播局提供
觀傳局與雄獅合作「台北x鳴日號」遊程，由吉祥物熊讚Bravo擔任一日列車長。圖／北市觀光傳播局提供

為創造不一樣的旅遊體驗並加強城市品牌行銷，台北市觀光傳播局首度與交通部台鐵局及雄獅旅遊（2731）跨界合作，規劃今年最吸睛的「台北x鳴日號」深度鐵道旅遊，首趟次於10月9日啟航後深獲好評，觀傳局加碼於12月推出第二趟次，一開賣當週即秒殺。該次列車於12月16日由高雄出發並於19日留宿台北，19日下午則在松菸舉辦「台北x鳴日號 - Open House打開台北」歡迎會，台北市政府副市長蔡炳坤、台北市長辦公室主任謝明珠及觀傳局長劉奕霆現身熱烈歡迎鳴日號貴賓，現場除有身聲劇團的表演，也邀請旅客參觀台北市尚未對外開放的松菸秘境，讓所有參與的貴賓感受台北5星城市所提供的5星服務，從不一樣的視角，看見你所未見的台北。

蔡炳坤表示，12月推出的「台北x鳴日號」鐵道旅遊，是5天4夜的環島遊程，特別與台北晶華酒店合作，打造絕無僅有的「5星列車BAR檯」，讓民眾在車上也能享用到5星等級的臺北精緻餐點，來一場移動中的「晶」緻饗宴。深受大小朋友喜愛的熊讚Bravo，化身一日列車長，可愛的模樣吸引全車旅客爭相合影，除進行趣味互動及問答，也提供拍立得相片留念，讓旅客驚喜不斷，滿載而歸。

劉奕霆補充說，這次的合作遊程，因為旅客在台北停留一天半較長時間，台北市可以提供更多精緻服務，包括抵達的當天下午，安排豐富的「Open House探索台北」歡迎會，邀請旅客在輕鬆的氛圍下，一同在台北城市後花園欣賞身聲劇團帶來的希望之翼踩高蹺演出，現場也準備多種特色點心，包括熊讚造型杯子蛋糕、台北在地老字號品牌-李亭香糕點、台北堂摩那卡餅本舖的點心及松菸特色菸草茶及咖啡，另也提供台虎精釀的台北陳皮酸啤酒讓大家品嚐，此外也特別安排松菸尚未對外開放的空間供旅客參觀導覽及探索。

劉奕霆更說，剛好適逢本局辦理「2021台北燈節」期間，故也誠摯邀請所有旅客到萬華參觀今年最火熱，也是史上第一個會跳舞的主燈「NEW」，隔天上午亦安排台北在地行程-大稻埕走讀活動，讓旅客可以深度品味及體驗台北舊城區的歷史風華。

今年台北市與雄獅合作的「台北x鳴日號」遊程為示範行程，旅客反應十分熱烈，未來將考慮推出更多元的旅遊合作方案，提供國內外旅客更多樣的旅遊選擇，也為國際旅遊超前部署，期待所有到訪臺北旅遊的朋友，都能在旅途中獲得滿滿能量及感動，也讓台北成為最受歡迎的旅遊目的地。

熊讚列車長驚喜現身鳴日號，帶給全車旅客難忘經驗。圖／北市觀光傳播局提供
熊讚列車長驚喜現身鳴日號，帶給全車旅客難忘經驗。圖／北市觀光傳播局提供

松菸 鐵道 雄獅

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