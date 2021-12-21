精華違反勞基法遭罰百萬 將加速自動化、擴招募管道

精華（1565）今（21）日公告，新北市政府對公司實施勞動檢查，並以違反勞動基準法第32條第2項延長勞工工作時間規定，裁罰100萬元。

精華表示，公司已陸續進行投入提高自動化程度以提高生產效率定降低人力需求，惟受新冠肺炎影響員工招募不易及外勞引進時程遞延，致發生超時工作情形，為逐步解決此問題，除加速自動化開發時程外，並已擴大招募管道，期能改善超時工作的情形。

精華今年以來因無法透過外勞引進彌補人力，營運持續受缺工影響，即便訂單暢旺，但產能利用率僅維持在六成到七成五之間，並出現旺季不旺的現象。法人表示，由於防疫規範嚴謹、防疫旅館數量有限，預估年底前無法透過外勞引進彌補人力缺口，將使精華第4季營收僅與第3季持平，旺季表現平淡、不如過往。

精華計畫擬透過設備效能提升以彌補勞動力缺口，除了年底前可望完成少數自動化產線導入，且自動化產線將於2022年後加速導入。此外，若明年招工轉趨順暢，以目前中國大陸與日本對隱形眼鏡代工的需求力道延續來看，有助重啟明年營運動能。