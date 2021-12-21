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億光UVC光設備 可有效消滅COVID-19病毒

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
億光電子葉寅夫董事長（億光電子/提供）
億光電子葉寅夫董事長（億光電子/提供）

億光電子（2393）成功開發出可有效消滅SARS-CoV-2病毒的UVC光設備，經中央研究院生物醫學科學研究所研究員林宜玲團隊協助確認，在特定波段的UVC光源下，可有效消滅SARS-CoV-2 (Covid-19) 病毒，達到抑制新冠肺炎病毒傳播的功效。

億光電子表示，這次研究題為《不同紫外光波長（UVC）元件對於消滅SARS-CoV-2（Covid-19）病毒的有效性之研究》（TheEffectiveness of Far-Ultraviolet（UVC）Light Prototype Devices with Different Wavelengths on Disinfecting SARS-CoV-2），已於2021年11月12日發表在《應用科學期刊》上（Applied Sciences）。

由於嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒（SARS-CoV-2）引起的 2019 年冠狀病毒病（COVID-19）已成為對全球人類健康的嚴重威脅，阻止大流行的最有效方法是通過中斷病毒傳播途徑來防止傳播。由於普通民眾還有一些紫外線消毒設備製造商對紫外線消毒缺乏了解，導致紫外線消毒被不當使用。

為破解消費者的迷思，億光電子與中央研究院生物醫學科學研究所研究員林宜玲團隊合作，在國際期刊（Applied Sciences）發表這項研究，了解消滅SARS-CoV-2（Covid-19）病毒所需UVC能量、波長與照射時間，在實驗室的檢測條件下，以固定距離、固定時間，照射含病毒的液體，檢驗三種不同的紫外線波長，分別為275nm（UVC LED）、254nm（汞燈）和222 nm（準分子燈）的UVC光原型裝置，計算TCID50和LRV（Log-Reduction Value）作為消滅病毒有效性的量測。

結果顯示「275nm消滅病毒活性(anti-SARS-CoV-2)的能力優於222 nm 及254 nm。使用輻射照度79.8 μW/cm2的UVC LED (275nm)消滅SARS-CoV-2病毒的效果最為顯著，曝露5秒後消毒效果可達99.99%，曝露10秒後消毒效果更可99.9999%」。億光電子依此研究成果開發一系列的UVC LED(275nm)紫外線產品。

SARS 紫外線 億光

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