最後機會！金聯平價屋申購明截止 銷售率已八成三

台灣金聯資產管理公司110年度平價住宅出售專案活動，將在12月21日截止申購登記，由於物件符合當前一般民眾購屋需求，外界反映相當熱烈，截至12月19日止，申購銷售率已達八成三，新北、宜蘭、竹苗、台南等地區均已完銷，目前尚有桃園市4戶、台北市3戶、南投2戶、台中市及高雄市各1戶，尚待潛在客戶登記。

台灣金聯呼籲已經上網登記的民眾，請務必要在期限內繳交相關保證金及登記手續費，以免喪失機會。

台灣金聯強調，本次活動即將在12月21日截止登記，前天及昨天的週休假期出現賞屋及登記人潮，單單2天申購登記人數就增加491人，賞屋人數更是不斷，預估最後1-2天會再現一波登記人潮，銷售率可望朝九成以上的目標邁進。

台灣金聯進一步表示，在所有66戶物件中， 已有1638人登記，包括台南市東區崇賢三路富立和築社區4戶以及台北市辛亥路南方莊園1戶，均超過百人以上登記，中籤率在1%以下，最為熱門的標的為標號53號的富立和築社區有155人登記；50人以上登記的物件則有11戶，中籤率不到2%；目前僅有3戶僅1人登記，依規定免抽籤，其餘物件均需抽籤決定買主。

由於距離申購登記只剩最後1-2天，台灣金聯特別呼籲有購屋需求的民眾，一定要把握此次機會，只要有喜歡且符合自己需求的物件就趕快去登記，只要登記就有機會抽中，與登記先後順序無關，因為本活動採登記制，若物件有2人以上登記即抽籤決定買主，所以民眾不要因為物件登記人數太多而卻步，機會是均等的。