國光流感疫苗擴大海外市場 俄羅斯及大陸可望拿新藥證

國光生（4142）今（20）日表示，國光四價流感疫苗遍地開花，中國大陸藥證預計明年初可到手，與俄羅斯疫苗廠代工合作的流感疫苗原液，明年也有機會拿到當地藥證。而中東和墨西哥也將納入銷售版圖，全力衝刺國際市場。

另外，透過印尼新冠疫苗臨床試驗及建廠規劃，與新加坡合資公司深耕東南亞，國光明年致力深化國際代工服務，將優質的國產疫苗銷售全球。

國光生表示，國光今年供應超過360萬劑四價公費流感疫苗，約佔58%；除了台灣，國光四價流感原液今年俄羅斯開賣，明年年初大陸藥證可望到手，東歐、亞洲市場將再擴大；另外，為積極拓展銷售版圖，國光流感疫苗已陸續在東協各國及中東多國提出藥證申請，其中約旦、巴基斯坦藥證預計明年到手。

明年國光流感疫苗將進軍拉丁美洲市場，國光生指出，國光將與墨西哥簽訂銷售合約，明年將出貨墨西哥，同時展開藥證申請作業，由於墨西哥位於拉丁美洲，國光現有的四價流感疫苗為北半球流感病毒株，只需更換病毒株即可生產南半球流感疫苗，未來可望進一步拓展南美洲的南半球流感疫苗市場。

國光積極擴展流感疫苗市場之餘，隨著第二條充填包裝線啟用及細胞培養廠完工，國光將深化多元國際代工服務，除了現有天道、賽諾菲代工業務外，今年與國際針劑大廠BD簽訂合作備忘錄後，陸續展開國際合作，包括澳洲、日本、韓國已有國際代工業務進入排程，目前第二條產線已滿載，國光正著手規劃台中第二廠區建置作業，明年起營運成長可期。

而在新冠疫苗部分，國光新冠疫苗印尼臨床試驗已開始收案、篩選合格受試者，即將於明年1 月3日開打，預計明年中旬取得二期臨床試驗期中報告。國光與新加坡Aios Biotech Pte Ltd及安特羅合資公司簽訂專屬授權合約，授予國光新冠疫苗東南亞專屬銷售及使用權，授權金額為新台幣3億元，未來除了新冠疫苗，包括腸病毒疫苗、破傷風疫苗和安特羅快篩試劑都將透過新加坡通路迅速進入市場 。

國光生指出，國光看好東南亞及穆斯林國家的市場前景，已規劃印尼建廠並取得疫苗清真認證，藉由新加坡成立合資公司打開國光疫苗產品東南亞市場通路，同時建立產品銷售網絡及機制，國光正在為國產疫苗國際化佈局開路。