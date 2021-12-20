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日系手遊強勢登台 「#空帕斯：陣地攻防戰」上市

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

自2016年上市以來下載量突破1,500萬，由NHN PlayArt Corp.與日本多玩國公司（DWANGO Co.,Ltd.）攜手開發的純正日系MOBA戰鬥手遊鉅作《#空帕斯：陣地攻防戰》，今(20)日舉辦上市記者會，宣告《#空帕斯》台日同步正式上線。現場不僅釋出電視廣告首播，並邀請遊戲製作人林智之（Hayashi Tomoyuki）分享遊戲創作心路歷程及台灣上市期許，現場更邀請到被稱作是台灣YOUTUBER界第一天團的七月半擔任嘉賓，獨家於現場披露人氣英雄角色Voidoll主題曲舞蹈機器人舞「Dance Robot Dance」，並現場開啟遊戲對戰，邀請大家「一緒に #空帕斯」。

《#空帕斯》為集結團隊戰鬥、卡牌策略、對戰攻防與戰鬥社群打造的全新概念日系MOBA戰鬥手遊，不僅帶來嶄新直式MOBA玩法，以及3分鐘為限的超速戰鬥模式，遊戲內提供超過 30 名原創及知名 IP 聯名英雄角色選擇，是由日本多玩國公司（DWANGO Co.,Ltd.）營運的 niconico 動畫網站中多位人氣繪師設計角色，更邀請知名 Vocaloid 音樂製作人打造各個英雄主題曲，並集結日本華麗聲優陣容配音，為每一位英雄注入生命。而這些精采遊戲體驗，都正式於今天與日本同步更新，全日本《#空帕斯》玩家邀請台灣玩家一同交流，對戰零距離、台日串聯零時差！

《#空帕斯》製作人林智之（Tomoyuki Hayashi）表示，《#空帕斯》約在5年前開始在日本營運，至今累積的下載次數已經突破1,500萬次，藉由此次《#空帕斯》在台上市，我們也期望提供給台灣玩家們與日本玩家同樣的體驗，感受最完整的日本《#空帕斯》文化。開發團隊與大量niconico 創作者合作，讓玩家不論是在戰鬥、音樂、插畫、社交或是線下活動，都能全面體驗遊戲的精湛之處。未來我們也希望有機會能與台灣的創作者共同合作打造新的英雄，我本人也非常的期待《#空帕斯》在台上市，期待大家能夠一起對戰，和日本玩家互相切磋，一緒に#空帕斯。

日本 手遊

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