Lexus NX大改款！挑戰年販萬台 可望破巷NX銷售紀錄

和泰車發表豪華車品牌Lexus主力車款NX改款新車。和泰於11月16日啟動全新NX預售後，以5種動力10個等級鋪天蓋地，橫掃豪華休旅市場，吸引大量消費者下訂搶購，累計訂單已超過3,000多張。

NX為台灣豪華進口車單一車款銷量最大的車款，也是Lexus的主力車款，以往年販最高銷量為9,000台，近期則約6,000台，在改款後和泰車更設定高目標，預估只要原廠供應無虞，將可挑戰年販萬台的超高目標，並改寫台灣豪華車單一車款的銷售紀錄。

和泰車董事長黃南光指出，台灣豪華車市場快速發展，今年前十一月已創歷年新高達到87,491台，其中豪華休旅車的成長快速，NX在這個級距的市占率29.8%，更是Lexus的戰略車款。