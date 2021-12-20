Lexus NX大改款！挑戰年販萬台 可望破巷NX銷售紀錄
和泰車發表豪華車品牌Lexus主力車款NX改款新車。和泰於11月16日啟動全新NX預售後，以5種動力10個等級鋪天蓋地，橫掃豪華休旅市場，吸引大量消費者下訂搶購，累計訂單已超過3,000多張。
NX為台灣豪華進口車單一車款銷量最大的車款，也是Lexus的主力車款，以往年販最高銷量為9,000台，近期則約6,000台，在改款後和泰車更設定高目標，預估只要原廠供應無虞，將可挑戰年販萬台的超高目標，並改寫台灣豪華車單一車款的銷售紀錄。
和泰車董事長黃南光指出，台灣豪華車市場快速發展，今年前十一月已創歷年新高達到87,491台，其中豪華休旅車的成長快速，NX在這個級距的市占率29.8%，更是Lexus的戰略車款。
和泰車表示，首代NX車型自2014年問世後，旋即成為豪華跨界休旅的熱銷車款，在全球超過90多個國家販售，累計銷售將近一百萬台，可見消費者對其喜愛之程度；而第二代NX除了導入全新設計語彙，並首次採用「L E X U S」車尾logo的車身識別外，也率先增加品牌首款PHEV插電式油電複合動力車型來打造更加豐富的電動化產品陣容，搭配不斷進化的Lexus Driving Signature*及先進科技，正式宣告Lexus邁入新世代。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言