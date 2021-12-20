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Lexus NX大改款！挑戰年販萬台 可望破巷NX銷售紀錄

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
NX大改款上市已接單超過三千張訂單。邱馨儀／攝
NX大改款上市已接單超過三千張訂單。邱馨儀／攝

和泰車發表豪華車品牌Lexus主力車款NX改款新車。和泰於11月16日啟動全新NX預售後，以5種動力10個等級鋪天蓋地，橫掃豪華休旅市場，吸引大量消費者下訂搶購，累計訂單已超過3,000多張。

NX為台灣豪華進口車單一車款銷量最大的車款，也是Lexus的主力車款，以往年販最高銷量為9,000台，近期則約6,000台，在改款後和泰車更設定高目標，預估只要原廠供應無虞，將可挑戰年販萬台的超高目標，並改寫台灣豪華車單一車款的銷售紀錄。

和泰車董事長黃南光指出，台灣豪華車市場快速發展，今年前十一月已創歷年新高達到87,491台，其中豪華休旅車的成長快速，NX在這個級距的市占率29.8%，更是Lexus的戰略車款。

和泰車表示，首代NX車型自2014年問世後，旋即成為豪華跨界休旅的熱銷車款，在全球超過90多個國家販售，累計銷售將近一百萬台，可見消費者對其喜愛之程度；而第二代NX除了導入全新設計語彙，並首次採用「L E X U S」車尾logo的車身識別外，也率先增加品牌首款PHEV插電式油電複合動力車型來打造更加豐富的電動化產品陣容，搭配不斷進化的Lexus Driving Signature*及先進科技，正式宣告Lexus邁入新世代。

挑戰年販萬台的NX。邱馨儀／攝
挑戰年販萬台的NX。邱馨儀／攝

Lexus 和泰車 車市

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