買房壓力大！三分之二購屋族緊守房貸佔月收35%底線

房價走揚，購屋族的貸款壓力也不小！為了良好的生活品質，不少民眾在購屋方面，每月房貸仍緊守底線。信義房屋針對官網使用者進行問卷調查，調查結果顯示，43%受訪者可接受房貸佔家庭月收入3成以內，有24%可接受房貸佔家庭月收入的35%，等於有三分之二的民眾緊守每月房貸支出佔家庭收入35%以內的底線。

台北市購屋民眾因為房價負擔較重，有14%受訪者可以接受每月房貸佔家庭月收5成以上，比例高於其他都會區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然房價快速上揚，民眾購屋貸款也一路增加，不過多數民眾希望對於每月房貸佔家庭收入比例仍維持在35%內，從許多統計資料顯示，30年期的房貸一路增加，可能成為支撐民眾降低每月還款負擔的重要工具。

問卷調查顯示，大多數的民眾還是相對比較保守理性，多數可承受每月房貸佔家庭月收的35%以內，北市有62%、新北市69%、桃園市69%、新竹68%、台中73%、台南70%、高雄63%，有鑑於房價負擔，能夠接受較高房貸負擔的則是台北市，北市有38%民眾可以接受房貸佔月收40%以上，新北市31%、桃園市31%、新竹32%、台中市27%、台南市30%、高雄市37%。

曾敬德建議，雖然現階段市場維持歷史低檔水準，甚至自住客還可以搭配使用寬限期，但「借好借滿」的同時，需留意央行已經提醒未來升息的風險，建議民眾不要過度槓桿，且可試算若是長期利率調漲，每月房貸利息增加是否會因此影響生活品質。