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跟著漫畫去旅行 京都二條城旁文青漫畫圖書飯店開幕

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
日本京都二条Comic & Books愛迪星飯店，位於一樓結合了漫畫圖書館式與飯店服務概念，約有10,000冊的書籍漫畫設置。圖/万京國際行銷公司提供
日本京都二条Comic & Books愛迪星飯店，位於一樓結合了漫畫圖書館式與飯店服務概念，約有10,000冊的書籍漫畫設置。圖/万京國際行銷公司提供

雖然目前疫情仍嚴峻，但隨著疫苗覆蓋率日本疫情獲得控制快速降溫，明年有希望恢復往來之際，日本著名科爾全球管理飯店集團（コアグローバルマネジメント株式会社）所經營的「京都二条Comic & Books愛迪星飯店」（ザ エディスターホテル京都二条 Comic & Books），於今（20）日開始新設置，繼福岡以及大阪心齋橋Comic & Books昆特莎飯店系列廣受好評的跟著漫畫去旅行系列概念飯店的第三家，於12月隆重新開幕。希望讓更多的住宿旅客享受更多不一樣的飯店服務。

社長中野正純表示，除了位於一樓結合了漫畫圖書館式與飯店服務概念約有10,000冊的書籍漫畫設置之外，更可以選擇隨時從擁有線上70萬冊庫存的預約服務系統MANGA Library Online中來選擇您喜愛的漫畫。

在一樓大廳的「MANGA Library」漫畫圖書館，是現在日本現在廣受歡迎的飯店式服務。從現在人氣的新書到懷舊作品，如鬼滅之刃、海賊王、王者天下、青春特調蜂蜜檸檬蘇打、名偵探柯南、哆啦A夢小叮噹等等，準備了約有10,000冊左右的書籍漫畫。免費提供給住宿的旅客。客人可以在客房、大廳或屋頂空間享受閱讀旅行及閱讀書籍的樂趣。

京都二条愛迪星漫畫圖書館 Online服務系統，可事前預約送至客房，旅客可從飯店10,000冊的書籍漫畫，或是線上70 萬冊書籍中選擇您所想看的漫畫，若是在飯店庫存裡沒有旅客所想看漫畫時，可以事先從線上預約訂購想要閱讀的漫畫書籍，在旅客入住時會將漫畫準備好，送至客房給您。

不過，使用線上漫畫預約的旅客，請先預約完成住宿；並於一樓櫃台前支付預約漫畫書的租金費用及郵寄費用；預約訂購時請以一套書為數量，不接受一本書的預約訂購；而周六國定節日外，須於三天前6時前預約訂購；租漫畫書期間最長為七天，歸還時請至櫃台。費用為10本以內1,500日幣，11本～30本2,000日幣，31本～80本2,500日幣，81本～150本3,000日幣。

京都二条Comic & Books愛迪星飯店擁有85間客房，地理位置優越方便，位於京都市中京區，方便客人前往京都市中心和各景點。距離世界遺產二条城前站約有3分鐘的步行路程。

京都二条愛迪星漫畫圖書館 Online服務系統，可事前預約送至客房。圖/万京國際行銷公司提供
京都二条愛迪星漫畫圖書館 Online服務系統，可事前預約送至客房。圖/万京國際行銷公司提供
京都二条Comic & Books愛迪星飯店擁有85間客房，位於京都市中京區，方便客人前往京都市中心和各景點。圖/万京國際行銷公司提供
京都二条Comic & Books愛迪星飯店擁有85間客房，位於京都市中京區，方便客人前往京都市中心和各景點。圖/万京國際行銷公司提供

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