HAPPY GO旗下iCONNECT 連二年獲最佳數據洞察創新獎

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷旗下智能數據行銷品牌iCONNECT，延續去年得獎氣勢，再度榮獲台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）主辦的2021 DSA數位奇點獎「最佳數據洞察創新獎」，展現數據分析和精準行銷的高度專業，也肯定HAPPY GO多年來在跨產業會員經營的表現。

2021 DSA數位奇點獎以「Back to Trust 信任回歸」為主題，鼎鼎聯合行銷旗下iCONNECT智能數據行銷團隊以「義美生醫_益網打盡 常順軍」參賽，在856件作品中脫穎而出，一舉奪得數據創新類 – 最佳數據洞察創新獎。

這次獲獎的專案，是以義美生醫益生菌系列產品的操作主要任務，因產品種類眾多且市場飽和，透過iCONNECT的數據與行銷專業，為品牌成功突圍市場並找到專屬的客群樣貌。

iCONNECT運用數據滲透網路洞察，從會員輪廓為基礎，以多維數據探索三款益生菌機會客群的顯性需求及隱性訊號，並透過廣告受眾的線上行為、線下HAPPY GO獨家App互動以及通路核銷的數據累積，讓數據為品牌客戶創造穩定且亮眼的品牌電商官網導客效益，整體訂單轉換成本較去年更大幅降低，達成數據轉換客源的落地應用，並創造數據循環價值。

iCONNECT是HAPPY GO旗下的智能數據行銷品牌，擁有千萬名的實名制卡友，數據類型從食、衣、住、行、育、樂，到交通金融產業等，除了龐大的跨產業消費足跡數據資料庫，也會依據品牌客戶不同的廣告目標，結合消費指標（Transaction Data）、行為興趣（Behavioral Data）、態度意向（Survey Data）的獨家TBS數據進行三面向的演算洞察，透過數據匯流的方式，以全方位的數據脈絡精準掌握消費者。由於擁有第一方數據來源，能為品牌找到目標客群，成為品牌與客戶溝通的最佳橋樑。