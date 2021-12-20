雄獅旅遊藉「超級轉運站」突圍，能從疫情重創中找到翻轉的生機嗎？

疫情爆發後，台灣最大的旅遊集團雄獅集團全國門市大關店，剩至兩成，月租330萬全台最貴旅遊門市也黯然收攤。看似跌至谷底，卻從11月起逆勢在北中南東連開五家新門市，全都位於超級轉運站或重要轉運點。疫情海嘯第一排的旅遊業，看見哪些轉型生機？

台北東區曾是全台灣租金最貴的地段，而東區「蛋黃中的蛋黃」忠孝SOGO百貨，正對面的雄獅旅遊忠孝概念店，不僅是品牌最具代表性的旗艦店，更是全台租金最貴的旅遊門市。一個月330萬元的租金，不僅遠遠超越一般旅行社會有的門市投資，更成為代表整體台灣旅遊集團第一品牌的招牌門面。

然而，這家代表著台灣旅遊業全盛時期的豪華旗艦門市，在疫情鎖國帶來的旅遊業海嘯下，也在這個月黯然退場，雄獅集團宣布，12月14日正式退租此一據點。

國內旅遊市場消費模式丕變，旅行社大量關閉街邊店

這只是雄獅集團從2019年疫情發生、國際旅遊瞬間終止後關閉的一家門市。

國內旅行社高達95％的業績依賴海外旅遊，疫情爆發兩年以來，雄獅集團原本一年300億元的營業額，慘跌到之前的1／10，今年（2021年）6月時合併營收甚至僅1371萬元，創下史上最低。

原本80家門市，遍布北中南商業熱區的街邊店，也一家一家關閉，到今年底只剩16家門市。

雄獅旅遊總經理游國珍透露，雄獅旅遊忠孝概念館月租金高達330萬元，乍聽非常驚人，但在疫情前出國旅遊熱絡時，一個月可以做出6000～7000萬的業績，加上廣告效應，還是非常值得。只是，2019年2月新冠疫情全球爆發後，國外旅遊嘎然而止，也讓這些街邊店的業績直直落。

「海外旅遊你會找旅行社報行程、代訂房，但國內旅遊，很多人都是自己上網訂飯店、訂車票，時間到就自己開車，根本不需要旅行社的服務，」游國珍直接點破海外旅遊與國內旅遊的消費習慣差異，這也是為何觀光局預估國旅市場商機高達4000億元，但旅行社能拿到的，可能連5％都不到的原因。

然而從今年11月開始，雄獅又重新啟動門市開幕，在北中南東的重要車站，連續開出五家店。

「這是雄獅旅遊的第四代店，也是雄獅旅遊從海外轉國旅的關鍵一步，」雄獅旅遊集團董事總經理黃信川在雄獅集團旗下《欣傳媒》舉辦「2021觀光經濟論壇」中指出。

論壇中，交通部政次陳彥伯、台灣觀光協會會長葉菊蘭、基隆市長林右昌、雄獅集團董事長王文傑、晶華酒店董事長潘思亮、公益平台文化基金會董事長嚴長壽等產官研協界人事，一同分享海嘯第一排的旅遊業，看見哪些轉型生機。

黃信川在會場中分享，當國內旅行社沒了海外市場，雄獅第四代店便是重新摸索國旅轉型下的需求缺口，所摸索與看見的新商機。

從鬧區街邊轉到交通轉運站，鎖定旅客轉往目的地的最後一哩

第一個改變，就是門市的地點。雄獅第四代店全部從街邊店撤出，轉往「交通轉運中心」，第一波更全部鎖定「高、鐵、捷」交集處的超級轉運站。

雄獅首家第四代門市，就開在南港車站。

該處包含了高鐵、台鐵、捷運，是旅客轉運時的必經之處。接下來新開的門市，鎖定台中新烏日車站、高雄新左營車站、新北板橋車站，也都是國旅旅客的集散中心。明年（2022年）則將在花蓮火車站開幕新門市，雖說該地只有台鐵經過，但卻是花東旅客最重要的轉運點。

此外，雄獅也重新設計的第四代門市的外觀，從原本如同logo的「紅白」招牌配色，特別邀請台鐵鳴日號設計師重新設計，強調未來感、科技感，第一眼甚至讓人看不出是旅行社門市。

「有客人打來說找不到門市，其實曾經一直路過，但根本沒意識到原來那就是雄獅的門市，」游國珍笑說。

黃信川強調，隨著旅遊從海外旅遊轉為國旅，未來雄獅門市，將從「報名的地方」，轉變為「報到的地方」。因為當旅客、尤其團體旅客，改用搭乘交通移動系統來旅遊，雄獅新開的門市，就不只是傳統「讓旅客來諮詢行程與購買產品的據點」，而是「決定旅客選購及體驗行程」的固定場域。

旅遊型態改變的旅客會出現哪些痛點，就成為旅遊產業轉型國旅時的新機會點。

「我們把原本台中市中心的中區總部，搬到新烏日門市；同樣，南區總部也搬到的新左營門市，」游國珍說，「我們看見，國旅旅客在轉運的節點，會出現服務需求的缺口，這正是雄獅有機會切入的地方。」

結合停車場、VIP Lounge，打造旅客諮詢與轉運停留空間

同時，雄獅在這些站點的門市，不只有服務櫃臺、辦公中心，還有自家特約停車場，甚至和車站租賃空間打造VIP Lounge，方便旅客在到達車站、準備前往下一個目的地之前，可以有一個方便暫時休息、旅遊諮詢、轉乘準備的場域。

「把業務、服務和國旅時的行為需求結合，就讓雄獅找到了機會，」黃信川說，只要有參加過國旅，大家最常問的，絕對不是「還有多久到景點」，而是「還有多久有廁所」，比起塞車在公路上，高鐵與火車每節都有廁所：「悠閒而自在的旅遊，是每個人對旅遊的期望，而透過軌道系統的旅遊，會在國旅熱潮下愈來愈受歡迎。」

游國珍也觀察到，過去共構車站的空間與機能設計，都是服務「乘客」，而非「旅客」。

例如，共構車站並沒有規劃讓團體旅客集體等待、或團隊上下車的空間，規劃都是旅客快速從車站轉往台鐵、捷運、大客車、計程車等其他交通工具，趕快離開車站，這在過去以「人員運送」為主的交通設計很合理。但隨著國旅爆發，車站成為大量旅客的集散中心時，就出現了不便。

這也是雄獅明年將在花蓮、南港、新烏日、新左營開設自家VIP Lounge的理由。

比照航空公司提供貴賓休息室的概念，讓旅客可以更悠閒地在國旅的路途上中找到閒適感，而不是趕著去景點、趕著去餐廳，而是放鬆的「慢旅」，打破過往國旅的經驗。這也正是雄獅這樣熟悉境外旅遊服務的旅行社，所擁有與擅長的優勢。

「掌握交通樞紐，就是未來雄獅集團的競爭力所在，」游國珍強調，當台灣旅客旅遊時的交通工具，從原本的飛機，轉為環島鐵路系統，那如何在高鐵、台鐵、捷運系統中佈局與出現，就成為國內旅行社接觸國旅消費者最重要的機會點：「從街邊店轉為轉運中心店，就是呼應台灣整體旅遊市場接下來的改變。」

游國珍指出，隨著新冠病毒不斷變種，當病毒的變異成為常態性，短期內會造成國境管制重啟，也會帶來旅客對國旅需求的不小改變，包括國旅意願將受政府觀光政策影響、客製包團更受歡迎等。這些，都將是傳統旅行社轉型國旅時的有力著力點。

（作者／謝明彧 本文出自2021.12.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）