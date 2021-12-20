平價宅搶翻！申購銷售率超過8成 僅剩這些地區還有房

房價越漲越兇，台灣金聯資產管理公司推出的平價宅活動，反映相當熱烈，不少民眾都想趁一波漲勢之中「搶便宜」，截至12月19日止，申購銷售率已達八成三，其中，新北、宜蘭、竹苗、台南等地區均已完銷，目前尚有桃園市4戶、台北市3戶、南投2戶、台中市及高雄市各1戶。

目前尚未有民眾出手登記的房屋包括台北市中山北路六段天母商圈美寓、北安路華廈及石牌路套房等3戶；桃園市中壢華廈、新屋中山路美屋、龜山透天厝及觀音草漯華美屋等4戶；台中市龍井景觀屋；南投縣名間休閒宅及彰南路華廈等2戶；高雄鳳山區透天厝等等物件。

台灣金聯強調，本次活動在12月21日截止登記，週休假期依舊出現賞屋及登記人潮，單單2天申購登記人數就增加491人，賞屋人數更是不斷，預估最後1-2天會再現一波登記人潮，銷售率可望朝九成以上的目標邁進。

台灣金聯進一步表示，在所有66戶物件中， 已有1,638人登記，包括台南市東區崇賢三路富立和築社區4戶以及台北市辛亥路南方莊園1戶，均超過百人以上登記，中籤率在1%以下，最為熱門的標的為標號53號的富立和築社區有155人登記；50人以上登記的物件則有11戶，中籤率不到2%；目前僅有3戶僅1人登記，依規定免抽籤，其餘物件均需抽籤決定買主。

由於距離申購登記只剩最後1-2天，台灣金聯公司特別呼籲有購屋需求的民眾，一定要把握此次機會，只要有喜歡且符合自己需求的物件就趕快去登記，只要登記就有機會抽中，與登記先後順序無關，因為本活動採登記制，若物件有2人以上登記即抽籤決定買主，所以民眾不要因為物件登記人數太多而卻步，機會是均等的。