乾杯集團首度開賣常溫年菜外賣 與冷凍禮盒雙打拚業績

為搶攻新年商機，乾杯集團（1269）首度開賣年菜，由旗下和牛燒肉懷石品牌「和牛47」推出集結35道日本年菜的「新年御節箱盒」，並主打5款道地日本風味的「黑毛屋鍋物禮盒」強調5分鐘即可開動圍爐，讓團圓聚餐飄出濃濃日本味。

搶攻團圓商機，乾杯集團推「常溫年菜」與「火鍋圍爐禮盒」雙打拚業績。乾杯表示，受到疫情影響，國人出國限制多，農曆新年多留在台灣聚餐過節，不僅餐飲內需市場熱，年菜外賣市場經疫情洗禮後更加成熟，加上新年圍爐形式也不再侷限於傳統桌菜，看好市場需求，乾杯集團首度推出常溫年菜外賣服務，與冷凍火鍋圍爐禮盒一同拼業績，年節檔期以600萬為業績目標。

其中，和牛47「新年御節箱盒」將充滿吉祥寓意的35道御節料理盛裝在重箱中，售價17,888元，限量50份，於即日起至1月20日開放官網線上預購，除夕當日由專人專車親送到府（限雙北地區），到店自取享有折扣888元的優惠價，為年夜飯增添新意與貴氣。

上層集結了日本新年必吃的10道經典年菜，象徵「勤奮工作」的蜜漬黑豆、「學業有成」的江戶前厚蛋燒、「感情融洽」的蛤蠣真丈、「子孫繁榮」的烏魚子與松前寶石漬、「歡喜平安」的菲力昆布卷、「長壽」的草蝦、「發財如意」的栗子金團、「家業穩固」的蜜漬核桃與「好兆頭」之意的手工雕花魚板。

底層美饌，以整隻澳洲龍蝦為首，匯聚一整盒法國百年Caviar House de Prunier魚子醬、嚴選南非鮑魚、蒲燒鰻魚、甘煮香魚、白鯧西京燒、銀鱈西京燒、櫻煮章魚、鱈場蟹土佐醋漬、干貝黃金煮、鮭魚卵、海膽蛋黃漬，共12道美饌。搭配油封鴨胸、手工手毬麩、柚香里芋白煮等十餘種御節料理。

另推出「新年御節箱盒」搭配「滿壽泉日本酒禮盒」組合，享25,888元優惠價。御節料理的豪華美味，配上日本天皇御用的富山縣名品「滿壽泉」吟釀酒，禮盒內含以酒米之王「山田錦」釀造而成的頂尖之作「壽黃金」與「壽白金」各一支，寓有「充滿幸福的泉水」之意。

「乾杯超市」自有生鮮平台也推出限量100份的「相撲鍋禮盒」，是日本培養相撲力士的人氣營養鍋物，高湯使用雞骨經長時間熬煮而成，搭配黑羽土雞及伊比利豬，料理長特製豬肉丸、鱈魚豆腐。