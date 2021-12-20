快訊

直播／今日本土+0、境外+11 無死亡個案

大咖女星也牽扯王力宏 狗仔爆線索「和F4成員交往過」

爭議藝人誰最會買豪宅？徐若瑄14年前買這間單價漲一倍

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
圓頂世紀館社區。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
圓頂世紀館社區。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

豪宅具有極高的私密性，深受不少名人喜愛，加上通膨隱憂下，豪宅更具備保值抗跌的優勢，交易市場熱絡，近期藝人消息更再度掀起豪宅熱議，盤點爭議藝人購置豪宅產品，包括王力宏徐若瑄羅志祥、徐熙媛、鈕承澤買下的豪宅，增值狀態不一，其中「吾疆」、「台北信義」的抗跌性不錯，「圓頂世紀館」則因入手時間早，有倍數增值空間，專家認為，出於座落地點、購入時間、置產樓層而出現此勢。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，傳出的名人購置物件，出於其買下的樓層、時機、地段等因素，都會與社區身價有所落差，像「吾疆」座落仁愛路豪宅地段，豪宅規格無可挑剔，也有其他名人入住光環，惜售度高而物以稀為貴，在還沒有像是信義聯勤、琢白、潤泰敦峰等後起之秀時，就已是單價200萬元俱樂部成員，價碼抗跌看漲都屬自然。

至於在市中心中山區南京建國生活圈的「圓頂世紀館」，亦為不錯的區塊與路段，高價宅規格打造，亦有名人齊居與獲利消息，房市推升下躍為單價百萬宅並不意外，持有方10多年前就入手，房產具備增值性，房價倍數成長也不意外。

「台北信義」方面，陳炳辰認為，其座落蛋黃的信義計畫區，還有獲利消息、置產出租等優勢，社區價格恆溫，若購買頂樓景觀戶的價位本就會比起社區均價偏高，整體來說還是體質健全的豪宅產品，身價水準不容易褪色。

相對之下，「文心AIT」、「明日博」則有本身條件的限制性，陳炳辰表示，這兩者都有類似狀況，前者位於內湖區，區域房價本有天花板，後者則緊臨高架橋，也屬社區利空，加上兩社區都曾傳賠售消息，戶數也多，匡限價格成長，要是買在高樓層，亦讓購置價格看來偏高。

相較於企業家在現金去化、資產佈局等因素購置豪宅，藝人置產更在乎隱密性、景觀享受、身分象徵，以及增值空間，且藝人名氣如浮雲，一方面把握當下砸錢享豪宅，另一方面也是考量演藝圈不確定性，買房都能為將來人生資產保值。

資料來源／實價登錄、市場資訊
資料來源／實價登錄、市場資訊

豪宅 房價 羅志祥 徐若瑄 王力宏

延伸閱讀

徐若瑄安心了！王力宏鞠躬道歉：沒經營好婚姻

徐若瑄澄清聲明　美女律師揪2大敗筆「傻又天真又搞不清楚狀況」

徐若瑄再發聲！強調「沒有對不起先生」 籲王力宏：勿殃及友人

范范衰捲王力宏「約砲人妻」猜測人選 黑人方面回應了

相關新聞

頂鮮控協商中就單方面宣布退場 101反擊：勿混淆視聽

台北101日前公告，86樓景觀餐廳將由饗賓集團進駐，被取代的御頂集團旗下頂鮮101餐廳不滿，認為台北101單方面宣布，不...

爭議藝人誰最會買豪宅？徐若瑄14年前買這間單價漲一倍

豪宅具有極高的私密性，深受不少名人喜愛，加上通膨隱憂下，豪宅更具備保值抗跌的優勢，交易市場熱絡，近期藝人消息更再度掀起豪...

中鋼構坐擁綠能、建廠雙題材 盤中奔漲停

中鋼構配合風電產業國產化，持續爭取風電水下基礎製造業務，加上建廠需求暢旺，訂單能見度看到明年第4季。受惠雙題材加持，中鋼...

桃園人500萬元買房占三成 集中在這區

桃園市近年房市買氣一路升溫，永慶不動產統計實價資料，近一年桃園以總價500萬~1,000萬元的物件交易最熱，占比達45%...

緯穎馬來西亞新廠今破土動工 搶東南亞資料中心商機

緯穎（6669）今（20）日表示，日前選定馬來西亞柔佛州設立整機櫃伺服器組裝廠，作為第一個緯穎自有的亞太生產據點，今日在...

三大動能加持 晶碩明年拚賺兩個股本

晶碩（6491）挾著三大營運動能，包括大陸隱形眼鏡市場成長潛力大、日本市場明年可望有雙位數成長，以及龜山廠透過設備升級持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。