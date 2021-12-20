爭議藝人誰最會買豪宅？徐若瑄14年前買這間單價漲一倍

豪宅具有極高的私密性，深受不少名人喜愛，加上通膨隱憂下，豪宅更具備保值抗跌的優勢，交易市場熱絡，近期藝人消息更再度掀起豪宅熱議，盤點爭議藝人購置豪宅產品，包括王力宏、徐若瑄、羅志祥、徐熙媛、鈕承澤買下的豪宅，增值狀態不一，其中「吾疆」、「台北信義」的抗跌性不錯，「圓頂世紀館」則因入手時間早，有倍數增值空間，專家認為，出於座落地點、購入時間、置產樓層而出現此勢。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，傳出的名人購置物件，出於其買下的樓層、時機、地段等因素，都會與社區身價有所落差，像「吾疆」座落仁愛路豪宅地段，豪宅規格無可挑剔，也有其他名人入住光環，惜售度高而物以稀為貴，在還沒有像是信義聯勤、琢白、潤泰敦峰等後起之秀時，就已是單價200萬元俱樂部成員，價碼抗跌看漲都屬自然。

至於在市中心中山區南京建國生活圈的「圓頂世紀館」，亦為不錯的區塊與路段，高價宅規格打造，亦有名人齊居與獲利消息，房市推升下躍為單價百萬宅並不意外，持有方10多年前就入手，房產具備增值性，房價倍數成長也不意外。

「台北信義」方面，陳炳辰認為，其座落蛋黃的信義計畫區，還有獲利消息、置產出租等優勢，社區價格恆溫，若購買頂樓景觀戶的價位本就會比起社區均價偏高，整體來說還是體質健全的豪宅產品，身價水準不容易褪色。

相對之下，「文心AIT」、「明日博」則有本身條件的限制性，陳炳辰表示，這兩者都有類似狀況，前者位於內湖區，區域房價本有天花板，後者則緊臨高架橋，也屬社區利空，加上兩社區都曾傳賠售消息，戶數也多，匡限價格成長，要是買在高樓層，亦讓購置價格看來偏高。