桃園人500萬元買房占三成 集中在這區

桃園市近年房市買氣一路升溫，永慶不動產統計實價資料，近一年桃園以總價500萬~1,000萬元的物件交易最熱，占比達45%，並集中在桃園區；總價未滿500萬元的物件交易，占比也有約30%，以中壢區為主。

若兩者合計，總價1,000萬元以下物件交易占比高達76%。

再進一步觀察屋齡的交易比重，以屋齡2年~10年、和20年~30年的居多，都逾二成五，且分別多位於中壢區和桃園區。

另外格局部分，以3房交易占比逾五成最多，其次為2房交易，占比約24%，兩者多集中於桃園區。

永慶不動產桃園中路風禾加盟店店長張辰駿指出，桃園市房屋總價500萬~1,000萬元的購屋熱區，集中在桃園區大興西路二段、大有路、春日路等。這些路段為舊市中心，生活機能發展成熟，鄰近中正藝文特區，有捷運綠線題材支撐，吸引首購族、換屋族進場。

桃園市總價1,000萬~1,500萬元的交易物件，也集中在桃園區，多位於經國重劃區的經國一路上。張辰駿說明，從經國一路至國道一號南崁交流道、經國轉運站便利，對於通勤族是一大優勢，不少雙北客選擇南下購屋。

統計資料亦發現，屋齡2年以下的新成屋，桃園區也屬交易熱區。

張辰駿表示，位在經國重劃區內的幸福路交易夯，不僅擁有河濱公園、成熟商圈、交通便利等特性，未來捷運綠線支線可從G13站貫通至幸福路，大幅提升區域交通，目前2房總價約1,100萬元上下可入手。

另外，隸屬於中路特區的文中三路、法院後街，主打高綠覆率、純住宅環境，適合喜歡「離塵不離城」的族群。不過由於建地成本墊高、推升住宅價格，2房含車位總價約1,000萬~1,200萬元，3房含車位總價則落在1,500萬~2,000萬元。

永慶不動產中壢高中加盟店店長梁秀麗表示，由於學生與工業區就業人口的租屋需求強，桃園總價500萬元內與1房格局的交易分布，多位於中壢區。

其中，元智大學周邊的興仁路二段、中原大學的實踐路、工業區鄰近的中園路，許多低總價10~20坪左右的套房物件，無論是整間、整層、甚至是整棟的租金年投報率動輒4~5%，穩定的租金收益吸引不少人當起包租公。