緯穎馬來西亞新廠今破土動工 搶東南亞資料中心商機

緯穎（6669）今（20）日表示，日前選定馬來西亞柔佛州設立整機櫃伺服器組裝廠，作為第一個緯穎自有的亞太生產據點，今日在柔佛州士乃機場城正式舉行動土儀式，緯穎新廠不僅將全新智慧工廠引進大馬，更將為本地創造至少500個就業機會，為緯穎多元化的全球製造布局開啟新的一頁。

緯穎科技供應鏈與製造副總經理王瑞斌表示，近幾年東南亞地區對雲端服務的需求快速成長，雲端服務供應商紛紛前進投資設立資料中心，帶來龐大的雲端IT設備需求。緯穎此次設廠馬來西亞，不僅是看到這股增長所帶來的發展潛力，也是我們多元產能，海外布局策略上的一個突破。本次新廠的建造更將導入智慧製造技術，並以符合馬來西亞綠色建築指標金級認證 (Green Building Index (GBI) GOLD certified)的最高標準進行。以實踐緯穎對永續環境、永續經營的承諾。

未來，馬來西亞的整機櫃伺服器組裝廠除了將就近服務東南亞資料中心，也將作為緯穎在東南亞地區的服務中心，是緯穎拓展亞太據點的第一站。緯穎將以馬來西亞綠色建築分級工具、GBI金級認證為目標，打造綠色工廠。此外亦將導入智慧製造技術，兼顧環境的永續發展與生產效率，將為業界設立高水準的指標。

「緯穎選擇落戶柔佛士乃是一項振奮人心的消息。組裝廠落成後，所創造的就業機會將會對本地就業市場提供更多選擇與機會，尤其是因為疫情影響從新加坡就業市場回國的人士」古來市議會主席納達扎（Tuan Haji Natazha Bin Hariss, Yang Dipertua of Kulai Municipal Council）表示。

士乃機場城市執行長顏星強表示，我們對於緯穎選址士乃機場城作為拓展亞太區域的首站感到高興，以士乃機場城的戰略性地理位置，以及我們的企業快速對接（Plug & Play）發展模式，相信能夠讓緯穎加快發展進程。