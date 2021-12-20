三大動能加持 晶碩明年拚賺兩個股本

晶碩（6491）挾著三大營運動能，包括大陸隱形眼鏡市場成長潛力大、日本市場明年可望有雙位數成長，以及龜山廠透過設備升級持續提高產能，法人估，晶碩2022年可望拚賺兩個股本，營收、獲利皆可望持續創下歷史新高。不過，從成長性的角度來看，晶碩2022年營收成長幅度估達兩成，相較今年前11月營收成長46%，成長動能趨緩。

受到大陸今年雙11旺季不旺影響，法人估，晶碩今年第4季單季每股盈餘雖仍有5元以上，但與第3季表現相去不遠，僅微幅成長，成長力道趨緩。不過，展望2022年，晶碩因大陸隱形眼鏡市場成長性仍大，代工訂單可望持續增加，且主力客戶市占持續攀升，預估晶碩在大陸營運表現仍將優於產業平均。其次，晶碩明年在日本市場可望有雙位數成長，主要反應日本市場持續復甦，已回到疫情前的市況。

在產能方面，即便晶碩明年新廠投產落在第4季，初期貢獻恐不顯著，但公司持續提升龜山廠的產能效率。法人表示，晶碩龜山廠去年底月產能為4,000萬片，不過，今年底月產能已達7,000萬片，並積極投入自動化設備，已解決疫情期間的缺工問題。而明年也計畫將持續改善生產效率，以將產能再提高10-15%，並透過產能的精進，維持毛利率表現。

晶碩近年在矽水膠產品開發進度亦有所成，除了月拋產品已成功進入歐洲市場，並小量出貨，明年矽水膠亦可望打入日本市場，預計在明年第2季出貨，為月拋、週拋產品，雖然短期矽水膠出貨皆屬小量，對營收貢獻不大，但長期來看，可拉高與同業的競爭門檻，鞏固競爭優勢，