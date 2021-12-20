合庫雷董事長親自掌舵 率同仁「創意啟航、策勵新局」

致力求新求變的合庫集團今年要將創新的氛圍帶到南台灣，在合庫金控（5880）董事長雷仲達的帶領下，各子公司的高階主管及同仁於12月17日齊聚高雄義大皇家酒店，共同集思廣益、博採眾長，為合庫集團永續發展灌注源源不絕的活水，展現金融創新的動能。

合庫自董事長雷仲達上任以來，即不遺餘力的將創新的概念落實到各項業務中，每年所舉辦的策勵營已成為合庫集團創新的堅實力量，108年雷董事長所成立的CoLAB創新實驗室，也持續為策勵營提出了許多創意發想，有效引領合庫創新風氣。今年為合庫集團連續第四年舉辦策勵營活動，本著「創意啟航、策勵新局」的精神，在超過700位同仁的腦力激盪下，提案件數逾900案，雙雙再創新高，充分展現出同仁的創意與熱情。

自107年舉辦策勵營活動以來，合庫集團即以最高層級的規格辦理，不僅需經歷四階段的評選作業，最後由高階主管和提案人共同參加策勵營，獲採用的優秀提案則由業管單位確實執行，並在每個月的高階主管會議中定期追蹤辦理情形，迄今合庫集團已完成逾200案的提案，包含創新業務行銷策略、多元人才培訓、優化內部作業流程及各項系統提升方案，每件提案的落地執行皆為合庫帶來許多正面效益，幫助集團往前大步邁進。

今年合庫集團策勵營的優秀提案，除延續著重強化行銷策略與提升產品及客戶服務外，亦加入近期最熱門議題-ESG永續金融的提案，顯示合庫同仁們相當關注身為金融業領先品牌之企業社會責任，希望發揮金融影響力，引導企業重視環境、社會及公司治理（ESG）議題，促成投資及產業追求永續發展的良性循環。

在雷仲達的帶領及同仁們的努力下，合庫集團近年營收屢創新高，今年1至11月累積稅後純益197.44億，已創下歷年同期新高，且合庫集團積極配合政府政策，幫助中小企業及勞工紓困貸款，此次活動地點選在高雄，一方面響應政府振興國內觀光旅遊之政策，以實際行動支持國內旅遊產業，另一方面也藉由合庫策勵營將同仁們的概念發想轉化為具體執行項目，為集團匯聚創新能量，預期未來實際投入執行後將轉化為各項業務成長動能，客戶亦將對合庫集團便捷且貼心的服務更有感。