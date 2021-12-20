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頂鮮控協商中就單方面宣布退場 101反擊：勿混淆視聽

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
頂鮮101預計將於12月31日撤出台北101。圖／摘自頂鮮台南擔仔麵台北店101粉絲頁
頂鮮101預計將於12月31日撤出台北101。圖／摘自頂鮮台南擔仔麵台北店101粉絲頁

台北101日前公告，86樓景觀餐廳將由饗賓集團進駐，被取代的御頂集團旗下頂鮮101餐廳不滿，認為台北101單方面宣布，不考量業者艱辛立場，希望台北101能延長承租期，讓員工可以繼續在這裡安身立命。

御頂指出，台北101大樓單方面的媒體宣布，毫不顧及雙方仍於租賃協商階段，近兩年疫情重創餐飲觀光服務業，尤其頂鮮台南擔仔麵餐飲品牌，屬大型連鎖餐飲，更是災情下的慘重受害者。

御頂也說，今年疫情爆發時期，配合政及台北101大樓的防疫措施，甚至停業達4個月之久，並保障員工參加政府紓困方案，令餐廳繳納高額房租及員工薪資方能苦撐經營，如今於渴望經濟復甦之際，台北101大樓於10月22日將不再續約通知，短短2個月撤離時間，毫不顧念長達11年合作情誼。

御頂更說，台北101的聲明因公司積欠租金未繳原因，被剔除選商第一優先承租之權益，但停業期間餐廳零收入，運營回歸正軌之際已全數繳納，未料泛官股公司不考量業者艱辛立場，比照過往餐廳品牌，以相同雷霆手法，終止合作關係。

御頂也指控，與台北101商談期間屢次提出營運計畫書商談，並規劃斥資千萬改裝費，營運方卻聲稱未收到相關計畫，以此為由將御頂排除在外，近日為保障頂鮮台北101店近位員工權益以及長期支持之顧客，甚是餘政府各院陳情，台北101身為泛官股的企業，更應配合政府經濟政策，在疫情逐步復甦的時候，應更予餐廳業者支持，讓頂鮮台南擔仔麵台北101店延長承租期，讓我司員工可以繼續在這裡安身立命。

對此台北101回應，這是單純商業租約到期事件，御頂近期發言「混淆視聽」，並表示已與「饗賓餐飲集團」協調儘可能聘用適用之原頂鮮餐廳員工。

台北101也說，與御頂的正式租約是到去年底止，而後與頂鮮續約1年至今年底，目的是希望餐廳方提出營運改善計畫，但截至今年10月之前頂鮮從未提出，而頂鮮董事長李日東明知原合約至2020年底到期，且續約一年目的是應提出營運改善計畫，頂鮮餐廳卻未兌現負責。

台北101也說，今年8月發出選商邀約，招商條件書明定廠商須於9月15日前回覆招商條件書及提供營運計畫，頂鮮卻在9月1日由代表人、副總經理陳叔永主動提出「三方案退場計畫」，並索取工程圖規劃拆遷之外，也遲至10月6日才回覆招商條件書，且條件書內，僅提出以現有條件一半的租金作為選商提案，也仍未提供任何營運提升計畫。

台北101也說，當時頂鮮已積欠6至9月超過1000萬元的租金，即便已違約跟積欠租金，基於頂鮮為長期租戶關係，仍邀請其參與選商。

101重申此事為單純商業租約到期之事，頂鮮並無優先承租權，且選商程序已經完成，並確定新承租廠商為「饗賓餐飲集團」，未有「契約仍在協商階段」的情況，頂鮮應履行合約，不應該混淆視聽、轉移焦點。

台北101 餐飲 租金

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